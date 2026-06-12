Lucha contra el intrusismo
Ibiza ya cuenta con un sistema digital para detectar caravanas en suelo rústico y seguir sus movimientos
El Consell ha presentado a las policías locales de la isla esta nueva funcionalidad integrada en la plataforma tecnológica que ya utilizan distintas administraciones
El Consell de Ibiza ha presentado a representantes de las policías locales de todos los municipios de la isla un nuevo desarrollo incorporado a su plataforma tecnológica que permite detectar y geolocalizar caravanas estacionadas en suelo rústico, así como hacer un seguimiento de sus movimientos.
La presentación se ha realizado en una reunión mantenida en el Consell Insular de Ibiza con la participación del conseller de Innovación, Ignacio José Andrés; el director insular de Nuevas Tecnologías, Javier Torres; el director insular de Transportes, Roberto Algaba, y representantes de las policías locales de todos los municipios de la isla.
La nueva funcionalidad responde, según el Consell, a las necesidades trasladadas por los diferentes cuerpos de policía local en las reuniones de coordinación mantenidas con los ayuntamientos y se incorpora a las herramientas de control y seguimiento de actividades ilegales en el territorio.
En la reunión también se ha acordado impulsar acciones formativas dirigidas a las policías locales para facilitar el uso de esta plataforma y aprovechar al máximo todas las funcionalidades que ofrece. Asimismo, una vez finalizada la temporada turística, se constituirá una mesa técnica de trabajo para analizar los datos recogidos, evaluar el funcionamiento de las herramientas existentes y estudiar posibles mejoras y nuevos desarrollos.
En este sentido, el Consell de Ibiza ha destacado "el papel fundamental" de las policías locales, al señalar que son los cuerpos que se encuentran a pie de calle y que pueden detectar de manera directa las necesidades y oportunidades de mejora del sistema.
La plataforma permite registrar en tiempo real las actuaciones que realizan inspectores, policías locales, cuerpos y fuerzas de seguridad y personal técnico de las diferentes administraciones implicadas, compartiendo información de manera inmediata y coordinando las actuaciones desde un único entorno de trabajo.
El sistema, que ya se encuentra plenamente operativo, contribuye, según el Consell de Ibiza, a agilizar la detección y tramitación de expedientes relacionados con viviendas turísticas sin licencia, facilitando la retirada de la oferta ilegal y la aplicación de sanciones de manera “más rápida y eficaz”. De esta manera, la plataforma incorpora ahora nuevas funcionalidades vinculadas al control de caravanas y vehículos similares estacionados en lugares no autorizados, reforzando la coordinación entre los ayuntamientos y el Consell de Ibiza.
Durante la reunión, el director insular de Nuevas Tecnologías, Javier Torres, ha expuesto las posibilidades que ofrece esta herramienta, basada en Sistemas de Información Geográfica (GIS), que permiten geolocalizar incidencias, gestionar información territorial y facilitar la toma de decisiones de manera coordinada entre todas las administraciones participantes.
El Consell de Ibiza asegura que reafirma así su compromiso en la lucha contra el intrusismo y las actividades ilegales, apostando por la innovación tecnológica y la colaboración entre administraciones como “herramientas fundamentales” para proteger el territorio y mejorar la eficacia de las actuaciones de inspección y control.
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