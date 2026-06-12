Ibiza baila flamenco con MESTIZA y los Gipsy Kings

Hï Ibiza vuelve a plantear el fin de semana como un encuentro entre sonidos, culturas y formas distintas de entender la pista. El sábado, Black Coffee regresará a Theatre acompañado por DJ Merlon, mientras Skepta tomará Club Room junto a Steven Cee, SYREETA y Lissy Lubeck.

Uno de los momentos más especiales del fin de semana será el domingo. El dúo MESTIZA recibirá en Theatre a los míticos Gipsy Kings para una actuación en la que las raíces dejarán de ocupar un lugar secundario y pasarán a marcar el pulso de la noche.

La aparición de Gipsy Kings activa una memoria compartida por varias generaciones. Sus guitarras, sus melodías reconocibles y su manera de llevar el flamenco hacia el pop internacional encontrarán un nuevo contexto dentro del universo de MESTIZA. Una muestra de cómo canciones que han recorrido el mundo pueden dialogar con el house, la percusión electrónica y los códigos actuales del club.

Lalou, Les Castizos y Derun completarán la programación de Theatre. Al otro lado del club, Indira Paganotto liderará ARTCORE junto a Chris Liebing, Onyvaa y Anna Unusyan, mientras Kristin Velvet estará al frente de Wild Corner para Beatport Live.