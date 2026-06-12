El GEN-GOB denuncia ante el Ayuntamiento de Sant Antoni y el Govern posibles problemas de aforo y seguridad en una discoteca

El GEN-GOB ha presentado una denuncia ante el Ayuntamiento de Sant Antoni y ante Gestión de Emergencias del Govern balear en la que solicita que se lleve a cabo una “investigación exhaustiva” por un posible “exceso de ocupación” en la discoteca UNVRS, ubicada en el espacio que anteriormente ocupaba Privilege.

La asociación ha remitido el escrito a las administraciones competentes y ha adjuntado testimonios de usuarios publicados en Tripadvisor: “Los testimonios que aparecen en Tripadvisor son talmente estremecedores”, señala el GEN-GOB en la comunicación remitida junto a la denuncia.

Según el escrito, la antigua sala de fiestas Privilege tenía un aforo máximo autorizado de 4.000 personas. La denuncia sostiene que, tras años de cierre, la actual propiedad se acogió a la Ley 3/2022 de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de las Illes Balears para obtener autorización de reforma del local.

El GEN-GOB cuestiona el alcance real de esas obras y afirma que, “según todos los indicios”, la remodelación habría consistido “en la demolición de la anterior edificación y la construcción de una nueva”, algo que la entidad considera “de dudosa legalidad”.

La denuncia recuerda que acogerse a esta normativa “suponía la obligatoriedad de reducción de aforo previsto” y que, “en ningún caso”, podía implicar un aumento del mismo. “En ningún caso se puede permitir una cabida superior a 4.000 personas”, sostiene el escrito, que añade que ese aforo debería reducirse al haberse acogido el local a dicha disposición.

El GEN se refiere a informaciones publicadas en 2025 (pero que no adjunta ni detalla en qué medios) que daban cifras de asistentes que superaban los 4.000, y alerta de que esta afluencia provoca “graves problemas de tráfico y retenciones” en la autovía de Sant Antoni, además de problemas de seguridad vial por la presencia de peatones en los accesos.

La principal preocupación del GEN-GOB se centra, no obstante, en el interior de la discoteca. El escrito asegura que las quejas vinculadas a la saturación permiten concluir que el local presentaría “un nivel de ocupación muy superior a su aforo máximo autorizable” y “muy por encima del más elemental sentido común”.

Entre las situaciones que la entidad pide investigar figuran una “aglomeración crítica en las salidas de emergencia”, el “peligro por avalancha humana” y la “presión de la gente en las zonas de baile o barras”, que, según los testimonios recogidos por la denuncia, llega a ser “angustiante y peligrosa”.

El GEN-GOB considera que “la cantidad y diversidad de testimonios” sobre la seguridad del local “no puede ser ignorada” y reclama que las administraciones “actúen en consecuencia” para evitar que puedan producirse incidentes.

En su escrito, la entidad solicita que se realicen las inspecciones necesarias, que se incoe un expediente sancionador si se acredita el incumplimiento del aforo autorizado y que se garantice “de forma efectiva la seguridad de los usuarios”, tanto en el interior como en el exterior del local.

La denuncia también pide, en aplicación de la Ley 7/2013, la “suspensión inmediata de la actividad” si se constata “un riesgo inminente para las personas”. Además, reclama que se remita al GEN-GOB una certificación del aforo autorizado y que se aclare si se ha cumplido con la reducción de aforo prevista en la Ley 3/2022 de las Illes Balears.