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Las familias monoparentales de Ibiza y Formentera denuncian su exclusión de las medidas de simplificación administrativa del Govern

Critican el rechazo del PP a incluir a este colectivo en las mejoras previstas para las familias numerosas en Baleares

Una madre junto a su hijo.

Una madre junto a su hijo. / Pexels Aryan Sharma

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Redacción Digital

Ibiza

La Asociación de Madres Monoparentales por Elección de Ibiza y Formentera (Ammpeeif) y la Asociación de Familias Monoparentales de las Illes Balears (Famoib) han expresado su “total indignación” por el rechazo del PP a incluir a las familias monoparentales en las medidas de simplificación administrativa debatidas en el Parlament balear.

Según denuncian ambas entidades, el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición no de ley para simplificar trámites en beneficio de las familias numerosas de Baleares, pero rechazó las enmiendas del PSIB que pedían extender esas mejoras también a las familias monoparentales.

Ammpeeif y Famoib recuerdan que el Decreto 28/2020 regula tanto el reconocimiento de la condición de familia numerosa como el de familia monoparental, por lo que consideran “incomprensible” que las medidas se limiten a uno de los dos colectivos. A su juicio, esta decisión supone una “discriminación institucional” y relega a las familias monoparentales a “familias de segunda categoría”.

Entre las mejoras que, según las asociaciones, quedan fuera para las familias monoparentales figuran mantener la vigencia del título hasta que el último hijo cumpla 26 años, evitar la renovación anual cuando los hijos mayores de 21 años sigan estudiando, fijar plazos máximos de resolución para el reconocimiento y renovación del título y avanzar en la digitalización del documento.

“Las familias monoparentales no pedimos privilegios”

Las entidades sostienen que las trabas burocráticas afectan especialmente a los hogares monoparentales, en los que una sola persona adulta debe asumir la crianza, el sostenimiento económico familiar y la carga administrativa. “Las familias monoparentales no pedimos privilegios, exigimos igualdad de derechos y el mismo esfuerzo por parte de la administración a la hora de hacernos la vida un poco más fácil”, señalan Ammpeeif y Famoib.

Noticias relacionadas y más

Ambas asociaciones exigen al Govern balear y a los grupos parlamentarios que rectifiquen de forma inmediata esta exclusión y que las medidas de simplificación administrativa se apliquen también a las familias monoparentales.

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