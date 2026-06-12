Jesús, Cap Martinet, es Puig d'en Manyà y Santa Gertrudis, principales puntos de fiestas ilegales en Santa Eulària, denuncia el PSOE de Ibiza

El PSOE de Santa Eulària ha exigido al Ayuntamiento y al Consell de Ibiza una respuesta “inmediata y efectiva” ante el incremento de las quejas vecinales por fiestas ilegales, ruidos y molestias en distintos puntos del municipio.

La formación socialista asegura que ha recibido denuncias tanto de forma directa como a través de los medios de comunicación por problemas de convivencia en zonas como Jesús, Cap Martinet, es Puig Manyà, Santa Gertrudis y otros núcleos de Santa Eulària. Según el partido, se trata de una situación que se repite y se agrava cada año sin que las administraciones competentes actúen con la contundencia necesaria.

El portavoz del Grupo Socialista, Alan Ripoll, ha criticado la falta de control ante este tipo de actividades y ha defendido que los residentes no pueden verse obligados a organizar recogidas de firmas o denunciar públicamente los problemas para conseguir una reacción institucional. “No es aceptable que los vecinos y las vecinas del municipio tengan que recurrir a recogidas de firmas y denunciar públicamente situaciones que las administraciones deberían afrontar de manera preventiva y contundente”, ha señalado Ripoll.

El portavoz socialista ha añadido que “el descanso de los residentes no puede quedar en segundo plano ante actividades que incumplen la normativa o generan molestias reiteradas”. Desde el PSOE sostienen que los vecinos afectados denuncian fiestas que se prolongan durante horas, un aumento del tráfico de vehículos, alteraciones de la convivencia y una sensación de impunidad ante la falta de una respuesta eficaz.

El PSOE recuerda que la Policía Local puede precintar equipos

La formación recuerda que el Ayuntamiento de Santa Eulària cuenta con una ordenanza municipal de ruidos que permite a la Policía Local precintar de forma inmediata equipos de sonido utilizados en actividades sin autorización. Sin embargo, considera que la persistencia de las quejas demuestra que las herramientas disponibles no se están aplicando con la firmeza necesaria.

Los socialistas subrayan además que el problema no se limita a fiestas ilegales en viviendas particulares. Según indican, también existe preocupación vecinal por las molestias generadas por determinados establecimientos de ocio y hoteles que desarrollan actividades con un impacto incompatible con el descanso en zonas urbanas y residenciales.

Por ello, el PSOE reclama que esta problemática se aborde de forma global, sin excepciones ni tratos de favor. La formación defiende que las normas deben aplicarse con los mismos criterios con independencia de si las molestias proceden de una vivienda turística, una fiesta ilegal, un local de ocio, un beach club o un hotel.

El Grupo Socialista pide al Ayuntamiento de Santa Eulària y al Consell de Ibiza que refuercen de manera inmediata los controles y las inspecciones, mejoren la coordinación entre administraciones y apliquen con rigor la normativa vigente para garantizar el derecho al descanso, la convivencia y la calidad de vida de los residentes.