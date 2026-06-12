«Poder decir que tengo mi piso en Ibiza es una locura»

«Ahora mismo, por 200 euros no consigues ni una habitación en Ibiza», afirma la concejala de Vivienda y Bienestar Social del Ayuntamiento, Lola Penín, para subrayar la diferencia entre los precios del mercado y las rentas de las siete viviendas municipales de alquiler asequible que se sortearon este jueves en Sa Peixateria, en el marco del plan ‘Ibiza, una ciutat per viure-hi’. Los alquileres de estos inmuebles, situados en el barrio de sa Penya, se mueven, según detalla la edil, entre algo más de 200 euros mensuales y alrededor de 470 euros en el caso de la vivienda de mayor superficie. En total, 48 familias optaron a uno de estos pisos, aunque el resultado del sorteo no supone todavía una adjudicación definitiva: quienes fueron seleccionados pasan a ser adjudicatarios provisionales y deben acreditar ahora que cumplen todos los requisitos antes de firmar el contrato y recibir las llaves.

Penín explicó que las condiciones fundamentales para participar en esta convocatoria fueron estar inscrito con una antigüedad mínima de un año en el registro de demandantes de vivienda del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) y acreditar diez años de empadronamiento en Ibiza. «Trabajamos con el Ibavi mano a mano», afirmó la concejala, que también indicó que los precios de los alquileres vienen fijados por el organismo autonómico al tratarse de vivienda social. «Son precios que nos establecen desde el Ibavi», señala.

El Ayuntamiento presentó este sorteo como una medida que forma parte del plan municipal de vivienda. «Facilitar el acceso a una vivienda asequible» a las personas que resulten adjudicatarias y «dinamizar y revitalizar el barrio de sa Penya», apuntó Penín como objetivos principales del plan.

Siete pisos y tres perfiles de solicitantes

El sorteo se desarrolló con la presencia del secretario municipal, Joaquim Roca, que actuó como fedatario público, y de Iván Castro, director de Bienestar Social de Ibiza. En la sala se respiraban nervios, tensión y expectativa entre las familias que esperaban la extracción de las bolas.

Cabe destacar que las viviendas se dividen en tres contingentes. El primero incluye dos pisos para familias con hijos, con capacidad para cuatro personas. El segundo corresponde a una vivienda para una unidad familiar monoparental y el tercero agrupa cuatro viviendas para jóvenes de entre 18 y 35 años o unidades de convivencia de dos personas. Los inmuebles se ubican en las calles Vista Alegre y Retiro y en la plaza de sa Drassaneta.

En el primer contingente, al que se presentaron 26 solicitantes, salieron como adjudicatarios provisionales los números 15 y 4. En el segundo contingente, destinado a una familia monoparental, el número ganador fue el 1, mientras que el 3 quedó en lista de reserva. En el tercer contingente, los números extraídos fueron el 12, el 10, el 3 y el 8, y el 17 quedó como primer integrante de la lista de espera.

A partir de ahora, el Ayuntamiento notificará de manera individual a los adjudicatarios provisionales, que disponen de diez días hábiles para presentar toda la documentación acreditativa. «Una vez que se compruebe que cumple con los requisitos de la convocatoria, se adjudicará la vivienda», explicó Castro al finalizar el sorteo.

En este sentido, los contratos tienen una duración de siete años y, una vez finalizado ese plazo, se «volverá a revisar la situación de cada adjudicatario» comentó Penin y agregó que si siguen cumpliendo las condiciones previstas, «se renovará el contrato».

Entre las personas que fueron seleccionadas apareció Aitana, una de las adjudicatarias provisionales del tercer contingente. Acababa de hablar por teléfono con su pareja para darle la noticia y todavía intentaba asimilar lo que acababa de pasar. «No me lo creo», contó. «Llevamos muchos años esperando la casa con mi pareja. Al fin cumplimos un sueño» afirmó.

Aitana vive actualemente en casa de sus suegros y según aseguró: «Nosotros llevamos seis años juntos y no veíamos final a vivir solos». «Yo solo sé que dicen el número tres y que esa soy yo, pero no sé ni qué vivienda me ha tocado», apuntó entre risas y en shock. Para ella, aunque se trata de una vivienda de alquiler asequible y la adjudicación todavía depende de la comprobación documental, la noticia tuvo un significado inmediato: «Poder decir que tengo mi piso en Ibiza es una locura».

Otra de las escenas más emotivas la protagonizó Ruth Pons Hernández, ibicenca y adjudicataria provisional de la vivienda del contingente monoparental. Estaba acompañada por su madre y por su hermano, que, según contó, vino desde Londres para estar presente en el sorteo. Casi sin poder hablar por las lágrimas, definió el momento como «un alivio» después de cuatro años de «angustia» en busca de una solución habitacional.

Pons explicó que su situación actual es límite. «Tengo desahucio para el mes que viene y ya no se puede hacer nada, porque ya es el tercer desahucio que tenía», afirmó y relató que vive desde hace 18 años en un piso cuyo propietario quiere recuperar por finalización del contrato. Durante este tiempo, recordó que ha buscado alternativas sin encontrar una salida: «Llevamos tiempo intentando buscar solución, preguntando a la gente, mirando todo, yendo a todos lados, pero está muy difícil el tema vivienda».

La tensión de los días previos también apareció en su relato. «Tienes días más flojos y otros en los que yo misma me digo: vamos Ruth, vamos a seguir», se sinceró. Para ella, la adjudicación provisional supone una posibilidad de estabilidad para ella y para su hija, que estudia en el instituto.

Los que siguen esperando por una vivienda digna

El sorteo también dejó testimonios de quienes no resultaron adjudicatarios provisionales. Antes de que comenzase el acto, uno de los solicitantes del contingente monoparental reconoció que estaba «muy nervioso», ya que llevaba tiempo buscando piso y afirmó que sentía que estaba cerca de una oportunidad. «No me gustaría quedarme atrás, pero la situación está muy complicada», explicó. «Tengo dos hijos y económicamente estoy solo con todo, y se hace muy complicado poder tirar para adelante», relató al hablar de lo que implica sostener solo a dos menores.

Actualmente vive en casa de su pareja, pero afirmó que la situación no es adecuada para sus hijos, un chico y una chica preadolescentes. «Los niños no tienen habitación, entonces no tenemos intimidad», apuntó y resumió que su objetivo es que cada uno pueda tener su espacio. «Quiero que cada uno tenga su intimidad», explicó.

La existencia de la lista de reserva mantiene abierta una posibilidad para quienes no salieron seleccionados en primer lugar. El Ayuntamiento recuerda que esta lista se activa si alguno de los adjudicatarios provisionales renuncia, queda excluido o no acredita los requisitos exigidos.

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En relación con futuros proyectos, Penín apuntó que el Consistorio tiene prevista la reforma de más inmuebles y mencionó 34 actuaciones en el barrio de este tipo. «La idea es seguir rehabilitando viviendas y, con el decreto de convertir locales en viviendas que nos permite el Govern balear, utilizar esa herramienta para facilitar que familias y menores de 35 años puedan tener una vivienda con un alquiler asequible», avanzó.