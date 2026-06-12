Gastronomía
Dabiz Muñoz presenta StreetXO Ibiza por todo lo alto con más de 200 invitados: "No hay nada igual en el mundo"
El restaurante abrió oficialmente con un evento en el que los asistentes descubrieron el Food Bar en vivo y algunos de sus platos más emblemáticos
StreetXO Ibiza celebró este jueves por la tarde su inauguración oficial en The Site Ibiza con un evento que contó con la presencia de su chef, Dabiz Muñoz, tres veces elegido mejor chef del mundo, y que reunió a más de 200 invitados, entre ellos personalidades del ámbito social, empresarial y numerosas caras conocidas.
El restaurante abrió sus puertas el pasado 1 de junio y forma parte del entorno de The Site Ibiza, el nuevo destino de Palladium Hotel Group que reúne en la isla una selección de propuestas culinarias de renombre internacional.
StreetXO Ibiza, que se presenta como "la nueva propuesta gastronómica llamada a convertirse en uno de los grandes referentes de la temporada ibicenca", celebró su inauguración oficial con un evento en el que los invitados pudieron conocer las propuestas del concepto más urbano y transgresor de Dabiz Muñoz. En un comunicado, la organización señala que el restaurante abrió con el objetivo de "revolucionar la escena culinaria de la isla" con una propuesta sensorial "cargada de sabores explosivos y creatividad".
Durante el acto, los asistentes pudieron adentrarse en el universo StreetXO y disfrutar del Food Bar en vivo, así como de algunos de los platos más icónicos del restaurante, como el Nigiri croqueta de La Pedroche, el Tako de pulpo o el Bo ssam de panceta. También se sirvieron cócteles emblemáticos como DiverXO Líquido Madrizzzz 100%.
"Una experiencia gastronómica única en el mundo"
StreetXO ha llegado a la isla manteniendo, según la nota, las señas de identidad que han convertido este concepto en "una experiencia gastronómica única en el mundo": cocina abierta, una barra vibrante, altísima energía, sabores únicos y creatividad sin límites. Dabiz Muñoz define el restaurante como "una montaña rusa sin frenos".
"Ibiza está hecha para StreetXO y StreetXO está hecho para Ibiza. Quiero agradecer a Palladium Hotel Group por haber hecho posible la llegada del restaurante a la isla y, además, hacerlo en un entorno tan único como es The Site", afirmó Dabiz Muñoz durante el evento de inauguración. El chef destacó, además, que "la isla es pura energía, un sitio aspiracional a nivel mundial, donde la gente busca precisamente desconectar, disfrutar y dejarse llevar".
El nuevo espacio replica el espíritu del restaurante de Madrid y lo adapta al carácter de la isla a través de tres ambientes diferenciados: el Food Bar, epicentro de la energía culinaria gracias a su cocina abierta; la Terraza, exclusiva de Ibiza, y AISH, el Cocktail Bar, que traslada el universo transgresor de StreetXO al terreno de la coctelería.
"StreetXO Ibiza es para la gente que quiere una experiencia diferente, que quiere comer bien, que se lo quiera pasar increíble y que quiere ir a un sitio en el que no hay nada igual en el mundo", explicó Dabiz Muñoz.
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