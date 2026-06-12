El concejal del PSOE Pep Tur carga contra Triguero por el retraso de las obras del Mercat Vell en Ibiza: "Es el resultado de una gestión improvisada"

El PSOE de Ibiza ha denunciado la gestión "caótica e irresponsable" del Ayuntamiento de Ibiza en relación con las obras del Mercat Vell, que continúan sin finalizar en pleno verano y que, según los socialistas, están provocando importantes perjuicios económicos a comerciantes, restauradores y vecinos de uno de los espacios más emblemáticos y concurridos de la ciudad.

Los socialistas critican los perjuicios causados por el Ayuntamiento a los comerciantes y al vecindario de la zona después de que la obra no pueda acabarse este verano. El PSOE considera que la situación actual es consecuencia directa de una planificación deficiente por parte del alcalde, Rafa Triguero, y del concejal de Comercio, Álex Minchiotti, a quien acusa de ser incapaz de ejecutar una obra estratégica dentro de los plazos previstos y de minimizar el impacto sobre la actividad económica del entorno.

El concejal socialista Pep Tur ha afirmado que "el Mercat Vell no deja de ser un nuevo despropósito del gobierno de Triguero, en este caso gestionado por Álex Minchiotti. Un Mercat Vell que tampoco abrirá las puertas esta temporada. Ahora mismo la desinformación es total y a los placeros no les está llegando ningún tipo de información sobre cómo están realmente las obras y cuándo se podrá utilizar. Lo que no puede hacer un ayuntamiento es mantener en este estado de incertidumbre constante a los placeros que luchan por tener sus negocios en marcha en un edificio histórico y que no saben ni siquiera cuándo podrán entrar. Otra vez lo que vemos es el resultado de una gestión improvisada".

Para el PSOE, el Ayuntamiento ha sido incapaz de planificar correctamente una actuación que afecta al corazón de la ciudad y, mientras tanto, quienes pagan las consecuencias son los pequeños empresarios, los trabajadores y los vecinos de la zona.

Imagen de archivo de las obras en el Mercat Vell. / Toni Escobar

Los socialistas recuerdan que los comerciantes llevan meses alertando de las dificultades que generan las obras, de la pérdida de clientes y de la imagen de degradación que proyecta un espacio que, según el PSOE, debería ser una de las principales cartas de presentación de los barrios históricos de Ibiza. El PSOE lamenta que el equipo de gobierno haya sido incapaz de ofrecer información clara sobre los plazos de ejecución y critica la falta de transparencia hacia los afectados.

“La situación es realmente intolerable. Nos encontramos una vez más con una chapuza de Triguero. Es imposible que este gobierno sea capaz de iniciar una obra sin generar problemas. Han tenido problemas con los comerciantes desde que empezaron las obras. Con el retraso de las obras, vuelven a tener problemas con los comerciantes de la plaza de la Constitució. Y lo peor de todo es que no hay comunicación, las quejas no se contestan, no contestan a los comerciantes ni a los vecinos. Son unas obras que están generando dudas en la reforma interior tanto para comerciantes como por parte del vecindario. Pero es lo que tenemos con este gobierno de Triguero: improvisación, falta de comunicación y una manera autoritaria de gobernar y, sobre todo, muchas mentiras", ha señalado Pep Tur.

Tur ha remarcado también que "los placeros llegaron a su nueva ubicación en la plaza SotaVila sin que estuviera lista la instalación eléctrica y de agua, aunque Minchiotti tuvo meses para prepararlo. Ahora no saben ni cuándo podrán volver exactamente al Mercat Vell ni cuáles serán las condiciones para acceder. La gestión de todo lo que tiene que ver con el Mercat Vell es desastrosa".

El PSOE sostiene que el Mercat Vell es patrimonio, identidad, actividad económica y vida social, y que debería ser un motor para el centro histórico. Según los socialistas, se ha convertido en "el símbolo de una gestión nefasta que acumula retrasos e incertidumbre" y el Ayuntamiento ha convertido "una oportunidad para la ciudad en un problema para cientos de personas".