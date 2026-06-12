De “GuiriBronx” a “Mórdor”: las propuestas de la gente de Ibiza para rebautizar el West End de Sant Antoni

Pocas cosas hay más delicadas que tocarle el nombre a un lugar mítico. Y si ese lugar es el West End de Sant Antoni, territorio de noches largas, camisetas imposibles, despedidas de soltero, música a todo volumen y resacas con denominación de origen, el debate está servido. Sant Antoni ha propuesto a los ciudadanos cambiar el nombre con el que desde hace décadas se conoce a este famoso rincón de la localidad. Los portmanyins hicieron sus propuestas y ahora tienen que escoger entre diez ideas en una votación pública. Los nombres que se pueden votar (hasta el 24 de junio en la plataforma participa.santantoni.net) son: Barri de Ponent, Barri de l'Art, Es Carrerons, Sa Llarga, Passeig de ses Brises, Barri des Pescadors, El Passeig de la Llum, Amunt i Avall, Sa Nova Raval y Sa Riba.

Estos son las propuestas oficiales, pero Diario de Ibiza preguntó a sus lectores en Facebook qué nombre le pondrían al West End. Y las respuestas han dejado claro que imaginación no falta. Tampoco ironía. Ni mala leche. Ni nostalgia. Porque para algunos no hay nada que cambiar y para otros, habría que rebautizarlo mañana mismo con un nombre que hiciera justicia al paisaje nocturno.

La primera corriente clara entre las propuestas es la de los conservadores. Aquellos que, ante la posibilidad de cambiar el nombre, se llevan las manos a la cabeza y preguntan: ¿pero para qué? Elisabetta A. Gallerani lo expresa con claridad: “No entiendo porque hay que cambiar cómo todos los conocimos desde los 80 con el nombre de West End”. Marga Costa lo dejaría “como siempre se ha conocido”, lo mismo que Ester González y que J. M. Romero Montesinos.

"La zona cero de la juerga de los ingleses"

En esa misma línea, Jorge Llobet se pregunta: “Y por qué hay que cambiarle el nombre?”. Y añade, con retranca: “Parece que todo lo hemos de pasar por el filtro del terruño”, incluso “la zona cero de la juerga de los ingleses”. Vamos, que para algunos el West End ya viene con historia, leyenda y suficiente carga emocional como para ponerse ahora creativos con el callejero.

Pero si algo tiene Facebook es que, cuando se abre la puerta al ingenio popular, entra de todo. Marivi Gsm propone una versión adaptada al oído local: “Es Güestend”. Rosa Mateu Roselló se apunta a la misma línea fonética con “Es uest”. Diego Martin Olivera se queda con una versión minimalista y bastante definitiva: “The end”. Amanda Gordon, quizá pensando en el estado anímico de más de uno a las cinco de la mañana, propone “Dean End”.

Imagen de archivo de la zona del West End de Sant Antoni en plena temporada turística. / J.A Riera

Los nombres con aroma cinematográfico también tuvieron su momento. Aída Miró apuesta por “The wild wild west”. Eva Pacifico afina más y propone “Calle Sergio Leone - el bueno, el feo y el malo”, una opción que, dependiendo de la hora de la noche, puede funcionar casi como documental.

Otros lectores tiran directamente por la vía del caos urbano. Helena Di Carlo sugiere “GuiriBronx”. Fani Cardona Gómez propone “Bronks Pagés”. Antonio Ripoll opta por “La jungla de cristal”. Juan Vicente Ribas Cardona se va al universo de Tolkien y lo rebautiza como “Mórdor”. Y Snows Towers aporta un nombre que serviría igual para una calle, una novela o una comisión de investigación: “Carrer dels Despropòsits”.

Las opciones más locales: "Ponent", "Can Pixa"

También hay propuestas más locales. Angel Guasch y Francisco J Bonet Prats coinciden en llamarlo “Ponent”. Vicent Tur Ribas tira de expresión popular con “Can pixa”, una opción que también repite Mariano Tur Roselló. Iván Torres propone un híbrido entre el ibicenco y el inglés turístico: “Fer lo que vulguis street”. Y Nando Romero Pupano se decanta por una versión musical: “Rock and roll street”.

Por supuesto, el lado más gamberro de la encuesta no tarda en aparecer. Óscar Gonzalez lo rebautizaría como “El vómito alegre”. Marcial Pérez propone “La ruta de la coca”. Neus Guillem lo llama “Carrer Dels borraxos”. Erick Palma Aguirre se decanta por “Carrer de la droga”. Y José Cuestas Dilarregui resume su impresión con un contundente: “Libertinaje total!!!”.

Frederic Bacala, por ejemplo, propone llamarlo “El No way” porque considera que ahora está “peor y patético” que hace unos años y hubiera preferido “una calle de tiendas de segunda mano, arte, vinyl shop…”. En resumen, menos desmadre y más vinilo. Menos chupito y más tienda con encanto.

Entre los comentarios también aparecen quienes no quieren ni nombre nuevo ni debate. Jillian Canney Etc responde con cansancio: “¿Otra vez?”. Martha Mango lo despacha como “tonterías”. Candela Rosso ironiza: “La gran preocupación de nuestros políticos”. Y Vicent Tur Ribas critica el gasto público en este tipo de cuestiones: “Ja són ganes de gastar es sous públics en xorrades”.