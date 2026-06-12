Buñuelo de sobrasada, la tapa gratis con la que el Parador de Ibiza empuja la candidatura para que 'El Tapeo' sea patrimonio de la Unesco

Un buñuelo de sobrasada. Con esta tapa se suma el Parador de Ibiza al Día Mundial de la Tapa, que se conmemora el próximo 16 de junio. Una iniciativa a la que Paradores de Turismo ha anunciado su adhesión. En esta edición, la hotelera pública apoya con esta iniciativa de ofrecer una tapa regional la candidatura impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que 'El Tapeo' sea reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Durante toda la jornada del 16 de junio, los restaurantes y espacios gastronómicos (bar-cafetería) de toda la red de Paradores, incluido el de Ibiza, sustituirán su habitual aperitivo de bienvenida por una tapa regional exclusiva, servida de forma gratuita junto a la consumición o durante los servicios de almuerzo y cena.

De la pipirrana andaluza al cabracho asturiano

Para esta acción, los jefes de cocina de la cadena estatal han diseñado un mapa de sabores fríos y tradicionales, adaptados a la época estival y elaborados con producto local. La oferta refleja la rica diversidad gastronómica del país a través de las distintas Comunidades Autónomas: desde la pipirrana con melva en Andalucía, el zorongollo con ventresca en Extremadura o el mojete de atún en Castilla-La Mancha, hasta clásicos como el pastel de cabracho en Asturias, la empanada artesana en Galicia y la coca de escalivada en Cataluña.

Asimismo, el recién inaugurado Parador de Ibiza participará en la iniciativa con buñuelos de sobrasada, mientras que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla aportarán toques multiculturales con fritada zalouk y hummus moruno de berenjena, respectivamente.

Esta campaña se enmarca dentro de las acciones de Saborea España, la plataforma turística que integra a Hostelería de España, Euro-Toques, Facyre, la Asociación Española de Destinos para la Promoción del Turismo Gastronómico y la propia Paradores, con el respaldo de Turespaña. La iniciativa busca dar continuidad al manifiesto sectorial presentado el pasado 8 de junio en Gijón, cuyo objetivo es sumar apoyos institucionales y sociales para consolidar el tapeo como un activo turístico de primer orden y una seña de identidad cultural inigualable.

Paradores invita a clientes y visitantes a sumarse a esta cita el próximo martes, ofreciendo una oportunidad única para disfrutar de la alta cocina tradicional en los entornos monumentales y exclusivos que caracterizan a sus establecimientos.