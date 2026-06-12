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El BOE lo hace oficial: dónde será festivo en Ibiza el 24 de junio por San Juan

A diferencia de Ibiza, el 24 de junio será festivo en varios municipios de Mallorca, como Alaró, Calvià, Deià, Muro y Palma

NIT DE SAN JOAN. NIT DE SANT JOAN. HOGUERAS

NIT DE SAN JOAN. NIT DE SANT JOAN. HOGUERAS / B.RAMON

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Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

La celebración de San Juan, una de las fechas más esperadas del inicio del verano, no será festiva en toda Ibiza. El próximo miércoles 24 de junio, día de Sant Joan, solo será jornada no laborable en el municipio de Sant Joan de Labritja, según el calendario laboral local de 2026 en Baleares.

La festividad tiene carácter local y, en el caso de Ibiza, queda limitada al municipio de Sant Joan. El resto de municipios ibicencos mantendrán ese día como laborable, de acuerdo con el calendario oficial.

En Mallorca, en cambio, el 24 de junio sí será festivo en varios puntos de la isla. La jornada será no laborable en Alaró, Calvià —excepto es Capdellà—, Deià, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Porreres, Sant Joan y Son Servera. Además, dentro del municipio de Santanyí también será festivo en los núcleos de Calonge y Cala d’Or.

Programa de Sant Joan de Labritja para el 24 de junio

El pueblo de Sant Joan celebrará su día grande con actos religiosos, música, baile tradicional y actividades populares. El programa previsto para el 24 de junio comenzará a las 18.30 horas con la misa solemne, seguida a las 19.30 horas por la procesión.

A las 20 horas tendrá lugar una ballada popular a cargo de la Colla de Labritja, acompañada de buñuelos y orelletes ofrecidos por el Ayuntamiento en la calle del Ayuntamiento. Media hora después, a las 20.30 horas, se inaugurará la exposición de vehículos antiguos, también en la calle del Ayuntamiento.

La música llegará a las 21 horas con la actuación de Eliberto en la plaza de España. A las 21.30 horas, el municipio celebrará una de las citas más singulares de sus fiestas: el Concurso Internacional de Macarrones de Sant Joan, también en la plaza de España.

Los festivos que quedan hasta final de año en Baleares

Tras la celebración de Sant Joan, el calendario laboral de Baleares aún mantiene varias jornadas festivas hasta final de año. Son las siguientes:

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