Los dominicanos de Ibiza se unen para preservar su cultura

La comunidad dominicana residente en Ibiza cuenta ya con una nueva entidad de referencia. La Asociación de Dominicanos en Ibiza (ADI) ha quedado oficialmente constituida e inscrita en el registro correspondiente, iniciando así su actividad como organización sin ánimo de lucro. La presidenta de la asociación es María Altagracia Mercedes.

La nueva asociación nace con el objetivo de ofrecer un espacio de encuentro, participación y apoyo para los dominicanos que viven en la isla, pero también con la voluntad de abrirse al conjunto de la sociedad ibicenca. Su sede estará ubicada en Santa Eulària y su ámbito de actuación será el conjunto de las Islas Baleares.

ADI se presenta como un proyecto creado desde la propia comunidad dominicana y orientado a mantener vivas sus raíces culturales, al mismo tiempo que busca contribuir a la convivencia y a la diversidad cultural de Ibiza.

Entre sus principales fines figura la promoción y preservación de la cultura dominicana, así como el fomento de la participación de este colectivo en la vida social y cultural de la isla. Para ello, la entidad prevé organizar actividades culturales, talleres, charlas, conferencias, publicaciones y encuentros comunitarios.

La asociación también quiere favorecer el intercambio con otros colectivos y entidades de Ibiza, con el propósito de promover el entendimiento mutuo, la integración y la colaboración a través de la cultura.

Desde ADI subrayan que el proyecto nace con un espíritu abierto, participativo y colaborativo. La entidad agradece el apoyo de todas las personas que han hecho posible su constitución y anima a quienes estén interesados a sumarse a esta nueva etapa y a participar en la construcción de este espacio común.

Quien quiera ponerse en contacto con ADI puede escribirles al correo electrónico dominicanosibiza@gmail.com.