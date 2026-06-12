Apuñaló por la espalda a su compañero de piso en Ibiza con un cuchillo de grandes dimensiones: ahora está detenido

La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a un hombre como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio tras una agresión con arma blanca ocurrida en una vivienda de la ciudad. Los hechos se produjeron después de que una llamada al 091 alertara de la presencia de un hombre herido que podría haber sido víctima de una agresión. Al llegar al lugar, los agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana localizaron a la víctima tendida en el suelo con una profunda herida sangrante en la espalda y dificultad para respirar.

Ante la gravedad de la situación, los policías realizaron una primera asistencia sanitaria de urgencia, con maniobras de soporte vital básico y control de la hemorragia mediante material de primeros auxilios. Posteriormente, la víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Can Misses para recibir atención médica especializada.

Durante las primeras gestiones, el herido aportó información sobre la identidad del presunto autor y el lugar en el que se habrían producido los hechos. De forma paralela, otros agentes iniciaron una investigación que permitió localizar el escenario de la agresión y entrevistar a varios testigos.

Discusión entre dos compañeros de piso

Según las manifestaciones recabadas, la agresión se habría producido tras una discusión entre dos compañeros de piso, durante la cual uno de ellos habría utilizado presuntamente un cuchillo de grandes dimensiones para apuñalar al otro. Los agentes aseguraron la zona y preservaron los posibles indicios relacionados con el suceso. Además, localizaron y recuperaron el arma presuntamente utilizada en la agresión, que fue intervenida siguiendo los protocolos establecidos para la recogida y custodia de evidencias.

Tras realizar varias batidas por la zona, los policías localizaron al presunto agresor aproximadamente una hora después de los hechos. El hombre fue identificado y detenido como presunto autor de una tentativa de homicidio. El arrestado fue trasladado posteriormente a un centro sanitario para ser reconocido antes de su ingreso en dependencias policiales. La víctima permanece ingresada bajo supervisión médica en el Hospital Can Misses. La investigación continúa abierta para esclarecer por completo lo ocurrido.