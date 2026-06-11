La vela conquista a 327 alumnos en Ibiza gracias a los programas del Club Náutico para conocer el mar en profundidad

Club Náutico Ibiza ha acercado la navegación a vela a 327 escolares de seis centros educativos de Ibiza mediante los programas Bautismos de Mar y Setmana Blava, una iniciativa patrocinada por el Govern Balear.

El alumnado procede de CEIP Es Vedrà, CEIP Can Cantó, CEIP Poeta Villangómez, IES Sa Colomina, IES Sa Real y CEIP S’Olivera. Todos ellos han realizado una jornada de navegación en las instalaciones del club en la playa de Talamanca, donde han conocido de cerca este deporte y el entorno marino.

Las actividades se han realizado entre el 13 de mayo y el 11 de junio en trece jornadas formativas. Los técnicos e instructores del Club Náutico Ibiza han impartido sesiones teóricas y prácticas. El contenido ha incluido las partes de una embarcación, el aparejo de los barcos y nociones básicas de seguridad y navegación. Después, el alumnado ha aplicado estos conocimientos en el mar durante las salidas en vela.

El programa ha permitido a los escolares practicar la navegación y reforzar habilidades como el trabajo en equipo, la coordinación y el respeto por el medio marino. Además, los participantes han adquirido destrezas básicas para gobernar una embarcación de vela.

El Club Náutico Ibiza ha valorado de forma positiva esta edición de Bautismos de Mar y Setmana Blava. La entidad ha señalado que estas actividades refuerzan la promoción de los deportes náuticos entre la población escolar de la isla.

Con este tipo de iniciativas, el Club Náutico Ibiza mantiene su labor de formación y difusión de la cultura marítima. La entidad impulsa cada año el contacto de centenares de jóvenes con la navegación y promueve el conocimiento y el respeto del entorno natural de la isla.