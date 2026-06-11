Vecinos del apartamento incendiado en Platja d'en Bossa, Ibiza: "Nos podríamos haber quemado todos"

"Si llegan a tardar diez minutos más se hubiera quemado también mi vivienda". Es el reclamo de una vecina del edificio Géminis, ubicado en la esquina entre la carretera de Platja d’en Bossa y la calle Porreres en el que tuvo lugar un incendio de origen desconocido. Las llamas se iniciaron alrededor de las 00.30 horas de la madrugada de este jueves en una de las viviendas del segundo piso del edificio, ubicado en la parte de Platja d'en Bossa que ya pertenece a Sant Josep, entre el centro comercial La Sirena y Ushuaïa. Según testigos presenciales, los primeros en llegar al auxilio fueron las fuerzas policiales, seguidas de los sanitarios y, por último, los bomberos.

IMG 20260611 102633 hdr / Redacción Ibiza

Dos servicios simultáneos

A la hora del suceso, los efectivos de Bomberos se hallaban en una operación de rescate de una embarcación en el sur de la isla, en ses Salines. Este factor fue decisivo para justificar los 35 minutos que tardó en llegar la primera dotación, según los vecinos, seguidos de unidades de refuerzo que tardaron otros diez minutos en llegar. Hace años que el cuerpo de Bomberos del Parque Insular viene reclamando más profesionales para poder hacer frente a estos sucesos, que en ocasiones ocurren de manera simultánea en distintos puntos de la isla. Según el departamento de Bomberos, tuvieron que llamar a integrantes del cuerpo que no se encontraban de servicio y que estaban en sus casas para que atendieran la urgencia. En total se movilizaron ocho bomberos, dos autobombas y un vehículo de altura.

Detalle del balcón de la vivienda superior / J.A. Riera

Los vecinos relataron que tanto la Policía como la Guardia Civil se personaron en el lugar para prestar la primera ayuda y cortar el tráfico para facilitar la actuación. Tres ambulancias del 061 atendieron in situ a cinco heridos leves por inhalación de humo. Ninguno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital.

Cuatro viviendas afectadas

"Estaba por acostarme y escuché gritos en el patio. La gente gritaba '¡fuego!' en varios idiomas. Pensé que el humo venía del restaurante de abajo", declaró esta vecina, consternada. Narra que, cuando llegó la primera dotación de bomberos, comenzaron a desenrollar una manguera por las escaleras a lo largo de dos plantas hasta llegar a la vivienda en la que se originó el fuego. "Ya se estaba incendiando la parte de la vivienda que da al patio interior", afirmó. "Si hubieran llegado antes, solo se hubiera quemado una vivienda". En total fueron cuatro los hogares afectados. En el apartamento donde se originó el fuego residían dos trabajadores del sector de la restauración de origen italiano que no se encontraban en el lugar en el momento del incendio.

Redacción Ibiza

Según el relato de Bomberos de Ibiza, tuvieron que acometer el fuego desde el balcón de la vivienda contigua, ya que la temperatura de la puerta del inmueble en llamas era demasiado elevada. Al rebajar la temperatura, pudieron entrar por la puerta principal y extinguir las llamas. El apartamento quedó completamente abrasado, como se muestra en las fotografías aportadas por los vecinos.

Conmoción vecinal

El suceso causó un gran revuelo en esta zona de ocio nocturno de Platja d'en Bossa. Tres jóvenes italianas que se alojaban en el mismo edificio contaron cómo se enteraron del incendio mientras tomaban una copa en una terraza cercana. Turistas y residentes se arremolinaban alrededor del edificio, capturando imágenes con sus teléfonos móviles. Los vídeos comenzaron a volar por los grupos de whatsapp y las redes sociales.

Imagen del inmueble tomada desde el patio interior del edificio / Redacción Ibiza

Los comerciantes de la zona narraron a la mañana siguiente del incendio que una serie de vehículos mal estacionados así como los separadores viales dificultaron las maniobras de los camiones autobomba. Finalmente, a las 01.50 horas el incendio se declaró extinguido. En total, alrededor de 30 personas fueron evacuadas, cinco fueron atendidas por inhalación de humo y cuatro viviendas resultaron afectadas.

Investigación

Este jueves por la mañana, el la Policía Judicial de la Guardia Civil acudió al lugar para intentar esclarecer las causas del incendio, tarea difícil debido al estado del inmueble, que quedó completamente devorado por las llamas. En las inmediaciones del edificio Géminis todavía se sentía el fuerte olor a humo. La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sant Josep, Felicia Bocú, se personó en los alrededores y confirmó que el siniestro no ha afectado al sistema dunar de Platja d'en Bossa, como ya ocurrió en un virulento incendio intencional que tuvo lugar el año pasado en un restaurante próximo al edificio Géminis.