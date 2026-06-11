Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en Platja d'en BossaMacrofiesta en IbizaPisos turísticos
instagramlinkedin

El álbum

Usuarios de Can Raspalls visitan la exposición de Boke en el Club Diario de Ibiza

Usuarios de Can Raspalls visitan la exposición de Boke en el Club Diario | S. A.

Usuarios de Can Raspalls visitan la exposición de Boke en el Club Diario | S. A.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Tres grupos de usuarios del centro de día y residencia de Can Raspalls han visitado en el Club Diario de Ibiza la exposición ‘Boke en tu Bloke’, de Boke. El artista explicó a los visitantes cómo realiza sus obras y ellos no dejaron de hacer preguntas. La muestra se clausura este viernes con la rifa de una obra que Boke pintará en directo en el Club Diario.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Un incendio calcina el almacén de un 'beach club' de Ibiza
  2. Los vecinos grabaron la caída del último precipitado en Ibiza desde un séptimo piso
  3. Dos precipitados en Ibiza en menos de 24 horas: uno está muy grave tras caer desde un séptimo piso
  4. Movilidad en Ibiza: La ciudad tendrá tres nuevos accesos con la E-10 para descongestionar el tráfico
  5. Una tienda de ropa pinta un mural en una casa pagesa de Ibiza y vulnera su protección
  6. En estado crítico el hombre que se precipitó desde un séptimo piso en Ibiza
  7. Una aplicación muestra los mejores rincones de Ibiza para ver el eclipse total de sol
  8. Estos son los horarios y tarifas de la nueva zona azul en Ibiza que pretende implantar el Ayuntamiento: también se pagará de noche en alguna zona

Usuarios de Can Raspalls visitan la exposición de Boke en el Club Diario de Ibiza

Llama la atención: el malestar de los comerciantes de la avenida Isidor Macabich de Ibiza tras la reforma de la vía

Llama la atención: el malestar de los comerciantes de la avenida Isidor Macabich de Ibiza tras la reforma de la vía

El galerista Guillermo Romero Parra, en Ibiza: «Lo más difícil hoy en día para una galería es mantener su identidad»

El galerista Guillermo Romero Parra, en Ibiza: «Lo más difícil hoy en día para una galería es mantener su identidad»

Movilidad en Ibiza: nuevas pérgolas solares para cargar coches eléctricos en Sant Joan

Movilidad en Ibiza: Sant Joan ultima la puesta en marcha de su red de bicis eléctricas

El Parador de Ibiza cumple tres meses de actividad con una media de ocupación superior al 80%

El Parador de Ibiza cumple tres meses de actividad con una media de ocupación superior al 80%

“Frente al odio, no puede haber indiferencia”: Ibiza Pride arranca en Dalt Vila con un pregón por la libertad

La llegada de pateras a Ibiza y Formentera aumenta un 57% pese al descenso nacional de la inmigración irregular

La llegada de pateras a Ibiza y Formentera aumenta un 57% pese al descenso nacional de la inmigración irregular
Tracking Pixel Contents