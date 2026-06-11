El álbum
Usuarios de Can Raspalls visitan la exposición de Boke en el Club Diario de Ibiza
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Tres grupos de usuarios del centro de día y residencia de Can Raspalls han visitado en el Club Diario de Ibiza la exposición ‘Boke en tu Bloke’, de Boke. El artista explicó a los visitantes cómo realiza sus obras y ellos no dejaron de hacer preguntas. La muestra se clausura este viernes con la rifa de una obra que Boke pintará en directo en el Club Diario.
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