Suspendido el juicio contra el acusado de agredir sexualmente a una menor durante cuatro años en Ibiza

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha aplazado la vista oral contra el hombre a quien la Fiscalía acusa de agredir sexualmente a una menor en Ibiza de forma casi diaria durante cuatro años.

El tribunal notificará una nueva fecha para el proceso tras esta interrupción, cuyos motivos oficiales no trascendieron por el momento. Para este caso, el Ministerio Público solicita una pena de diez años de cárcel y el pago de una indemnización de 60.000 euros para la víctima por un presunto delito de agresión sexual.

Según consta en el escrito de acusación, los hechos ocurrieron entre los años 2009 y 2013, cuando la afectada tenía entre cuatro y ocho años de edad. Los progenitores mantenían una estrecha amistad con el encausado, quien asumía el cuidado de la pequeña cuando ellos acudían a sus respectivos puestos de trabajo.

El acusado utilizaba esos momentos de intimidad para realizar las agresiones y, posteriormente, asegurar su silencio. Para ello, combinaba dos estrategias opuestas: le compraba numerosos regalos y adoptaba un rol afectivo casi paternal, pero a la vez empleaba amenazas constantes. De este modo, el agresor ocultó sus actos durante años, lo cual provocó un grave perjuicio en el desarrollo personal y en las relaciones sociales de la afectada.