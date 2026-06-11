Cinco colegios de Sant Antoni participan en el proyecto de huertos escolares ecológicos

El Ayuntamiento de Sant Antoni continúa impulsando los huertos escolaresen los centros educativos del municipio en colaboración con la Asociación de Productores de Agricultura Ecológica de Eivissa y Formentera (Apaeef). La iniciativa busca fomentar la educación ambiental, los hábitos de vida saludables y el conocimiento del entorno natural entre los más jóvenes.

El concejal de Sector Primario, Miguel Ángel Costa, y representantes de Apaeef han visitado varios colegios participantes para conocer de primera mano las actividades y talleres que se desarrollan con el alumnado durante el curso escolar.

El proyecto forma parte del convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Sant Antoni y Apaeef que cuenta con una aportación municipal de 10.000 euros. Su objetivo es acercar a los estudiantes al conocimiento de la naturaleza y promover valores vinculados a la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y la alimentación saludable mediante experiencias prácticas.

El concejal de Sector Primario, Miguel Ángel Costa, y representantes de Apaeef han visitado varios colegios. / A.S.A.

A través de estos talleres, Apaeef utiliza el huerto escolar como una herramienta educativa transversal. En las actividades se trabajan contenidos relacionados con la biodiversidad, el reciclaje, el compostaje, las variedades locales, el ciclo natural de las plantas y el agua, además de conceptos como la soberanía alimentaria y la importancia de la agricultura ecológica en la prevención y mitigación del cambio climático.

Colegios participantes

Los centros educativos que participan en la iniciativa son el CEIP Guillem de Montgrí, CEIP Sant Rafel, CEIP Sant Mateu, CEIP Buscastell y CC Can Bonet. Miguel Ángel Costa ha destacado la importancia de este tipo de proyectos porque “permiten acercar a los más jóvenes al entorno natural, enseñarles de dónde vienen los alimentos y fomentar hábitos y valores que contribuyen a construir una sociedad más sostenible”.

Lechugas de los huertos escolares. / A.S.A.

Desde Apaeef han valorado positivamente la implicación de los centros educativos y han destacado especialmente la labor del profesorado para mantener activos los huertos escolares durante todo el curso, así como el interés y la participación del alumnado.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Sant Antoni reafirma su compromiso con la educación ambiental y con el impulso de proyectos que promuevan la sostenibilidad y el conocimiento del entorno entre las nuevas generaciones.