Ocho médicos especialistas y una farmacéutica escogen Ibiza como destino laboral

El Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef) incorporará en las próximas semanas a nueve nuevos especialistas con formación MIR y FIR. Ocho de ellos son médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y una esta especializada en Farmacia Hospitalaria. De los ocho médicos de Familia, seis se han formado durante los últimos cuatro años en el Área de Salud de Ibiza y Formentera, mientras que otros dos proceden de Mallorca y han elegido Ibiza para desarrollar su carrera profesional como especialistas.

Los nuevos facultativos se integrarán en diferentes dispositivos asistenciales, entre ellos los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), los centros de salud de Formentera, Vila y Santa Eulària, así como la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Can Misses, según ha informado en una nota Asef.

El grupo de especialistas formados en Ibiza y Formentera está integrado por la doctora Bárbara Soliveres, formada en el centro de salud Can Misses; la doctora Marta Riera, que ha realizado su formación en la unidad básica de salud de Sant Rafel; la doctora Valentina Duhalde, formada en el centro de salud Vila; el doctor Iván Parra, adscrito al centro de salud Can Misses; el doctor Enrique Luna, formado en la unidad básica de salud de Cala de Bou, y el doctor Medín Rodríguez, que ha completado su formación en el centro de salud de Sant Jordi.

A ellos se suman los doctores Ismael Fernández y Patricia Bonet, especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria formados en Mallorca. Fernández se incorporará al centro de salud Vila, mientras que Bonet lo hará en septiembre al centro de salud de Santa Eulària.

Por otra parte, el servicio de Farmacia del Hospital Can Misses ha incorporado a Lidia Hernández como nueva especialista en Farmacia Hospitalaria, formada bajo la tutoría de Fernando Becerril.

"Savia nueva” para la atención sanitaria de las islas

La directora médica de Atención Primaria, Judith Frías, ha valorado estas incorporaciones como “una excelente noticia” para el área sanitaria pitiusa. Frías ha destacado que se trata de profesionales que, en su mayoría, ya conocen el funcionamiento del Área de Salud de Ibiza y Formentera y que aportarán “savia nueva” a la atención sanitaria de las islas. La responsable de Atención Primaria también ha subrayado la importancia de retener el talento formado en Ibiza y Formentera, así como la capacidad de atraer profesionales de otros territorios, como los dos especialistas procedentes de Mallorca.