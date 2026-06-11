Así ha quedado la vivienda arrasada por las llamas en Ibiza

El virulento incendio que esta pasada madrugada ha sobresaltado a Platja d'en Bossa sigue sumando capítulos. Tras confirmarse que el suceso se ha saldado con cinco personas heridas leves por inhalación de humo, Bomberos de Ibiza ha querido mostrar la gravedad del incidente a través de un impactante vídeo en sus redes sociales.

Las imágenes muestran el estado en el que ha quedado la vivienda que, según confirmaron los propios equipos de emergencia, está totalmente destruida. Los Bomberos han detallado que las imágenes corresponden a la fase final de la intervención en el incendio. Tras controlar y extinguir el fuego, los equipos continuaron trabajando en el interior de la vivienda "para rematar posibles puntos calientes, inspeccionar las zonas afectadas y garantizar que no existiera riesgo de reproducción".

Durante el vídeo se pueden apreciar las paredes ennegrecidas, los charcos de agua con hollín y los muebles abrasados del interior de la vivienda, mientras un efectivo revisa cada estancia para comprobar que el fuego esté estinguido.

Desalojo general y cinco afectados

Cabe recordar que el aviso del siniestro se recibió a las 00.42 horas en el edificio Géminis, un bloque de tres plantas situado entre la calle Porreres y la carretera de Platja d’en Bossa, justo encima de un conocido local de comida rápida. Las llamas, visibles desde la vía pública, vinieron acompañadas de una densa columna de humo que obligó a los servicios de emergencia a desalojar a todos los vecinos del edificio de manera preventiva.

Hasta el lugar se desplazaron ocho bomberos con una nodriza, una autoescalera y un camión bomba urbano pesado, además de patrullas de la Guardia Civil y tres ambulancias del SAMU 061. El personal sanitario atendió in situ a cinco personas por síntomas leves de inhalación de humo, sin que ninguna de ellas requiriera traslado hospitalario.

Cortes de tráfico y realojo

El Ayuntamiento de Sant Josep informó de que fue necesario realizar cortes puntuales de tráfico en la zona para facilitar el despliegue de los camiones de bomberos y las ambulancias.

Mientras que las viviendas colindantes solo se vieron afectadas por el humo y el fuego se dio por completamente extinguido en torno a las cuatro de la madrugada, la familia residente en el piso siniestrado ha tenido que buscar un alojamiento alternativo por sus propios medios al perder por completo su hogar, según han confirmado fuentes municipales.

Investigación

Este jueves por la mañana, el la Policía Judicial de la Guardia Civil acudió al lugar para intentar esclarecer las causas del incendio, tarea difícil debido al estado del inmueble, que quedó completamente devorado por las llamas. En las inmediaciones del edificio Géminis todavía se sentía el fuerte olor a humo. La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sant Josep, Felicia Bocú, se personó en los alrededores y confirmó que el siniestro no ha afectado al sistema dunar de Platja d'en Bossa, como ya ocurrió en un virulento incendio intencional que tuvo lugar el año pasado en un restaurante próximo al edificio Géminis.