Marco Guerrero, PSOE de Ibiza, sobre la macrofiesta ilegal en Sant Mateu: "El municipio de Sant Antoni es el epicentro de los excesos"

El diputado socialista por Ibiza Marco Guerrero ha denunciado en el Parlament balear la proliferación de fiestas ilegales en la isla y ha atribuido esta situación a la "inacción" de las administraciones gobernadas por el Partido Popular.

Durante su intervención en la comisión de Turismo, Guerrero ha advertido de que los excesos vinculados a determinadas actividades turísticas continúan aumentando mientras el Govern balear y las instituciones gobernadas por el PP, según ha afirmado, "están más preocupados de cambiar eslóganes que de luchar contra los excesos".

El diputado socialista ha puesto como ejemplo la macrofiesta celebrada recientemente en Sant Mateu, en el municipio de Sant Antoni, que, según las informaciones publicadas, reunió a cerca de un millar de personas durante más de 20 horas consecutivas. "El municipio de Sant Antoni es el epicentro de los excesos", ha denunciado Guerrero, que ha remarcado que la Policía Local había recibido avisos desde la madrugada sin que se produjera una actuación efectiva.

Jerónimo Marín Palacios

"¿Recuerdan la ley de fiestas? Eximieron de responsabilidad a los propietarios. Estas son las consecuencias: fiestas ilegales a paladas por Ibiza con total impunidad", ha lamentado el diputado socialista.

Guerrero ha señalado que el problema no es un hecho puntual, sino un modelo que, según ha explicado, se está consolidando por la falta de control institucional. En este sentido, ha criticado que el PP haya rebajado herramientas de control contra el turismo de excesos, haya relajado la lucha contra las fiestas ilegales y haya abandonado las políticas de tolerancia cero que se aplicaban al inicio de la legislatura.

El diputado socialista también ha denunciado las molestias que sufren residentes de otros núcleos de la isla por ruidos, actividades irregulares y problemas de convivencia derivados de este tipo de fiestas. Asimismo, ha recordado las quejas del vecindario de Sant Jordi afectado por la actividad de una villa turística ilegal, que, según ha indicado, está convirtiendo la zona en "un infierno". "Cada día hay ejemplos en toda la isla", ha denunciado.

Por todo ello, el Grupo Socialista ha defendido la necesidad de recuperar las herramientas de lucha contra el turismo de excesos aprobadas durante los mandatos progresistas y aplicar una política de tolerancia cero ante las actividades ilegales.

"Si realmente queremos defender la imagen de nuestras islas, lo que toca es actuar sobre las causas que generan los excesos y perseguir las actividades ilegales, en lugar de mirar hacia otro lado mientras estas prácticas continúan proliferando", ha manifestado finalmente Guerrero.