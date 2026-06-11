El PSOE defiende reformar la Ley de Capitalidad de Ibiza para afrontar la crisis de la vivienda

El PSOE de Ibiza defiende la necesidad de reformar la Ley de Capitalidad para adaptarla a los problemas actuales de la ciudad y permitir que los recursos asociados a esta condición puedan destinarse también a afrontar la emergencia residencial.La secretaria general de la Agrupación Socialista de Ibiza, Elena López Bonet, ha señalado que las prioridades que debe atender esta norma “ya no son las de años anteriores” y ha reclamado una actualización de la ley para que el Ayuntamiento pueda dirigir estos fondos a las necesidades sociales más urgentes.

“La pregunta no es cuántas obras se han hecho. La pregunta es si la Ley de Capitalidad está ayudando a resolver los problemas más graves que tienen hoy los vecinos y vecinas de Ibiza”, ha afirmado López Bonet. Desde el PSOE sostienen que el principal reto de la ciudad es actualmente el acceso a la vivienda y critican que las herramientas de financiación vinculadas a la capitalidad no permitan dar una respuesta eficaz a esta situación. Los socialistas aseguran que ni el alcalde de Vila, Rafael Triguero, ni la presidenta del Govern, Marga Prohens, han sido capaces de mejorar el acceso a la vivienda, que continúa siendo, según la formación, la principal preocupación de la ciudadanía.

"La vivienda continúa siendo el principal problema"

El PSOE insiste en que no cuestiona las inversiones realizadas con cargo a la Ley de Capitalidad, sino que plantea adaptar la normativa a las necesidades actuales de Ibiza. “Triguero puede presentar un listado de inversiones, pero la realidad es que la vivienda continúa siendo el principal problema de Ibiza y durante estos años no hemos visto una estrategia ambiciosa para afrontarlo”, ha señalado López Bonet.

La propuesta socialista, planteada en la Comisión de Consell del Parlament balear, pasa por una reforma de la ley que permita al Ayuntamiento de Ibiza disponer de mayor capacidad de decisión sobre los recursos de capitalidad y destinarlos a las prioridades sociales del momento.

“La Ley de Capitalidad se diseñó en un contexto muy diferente al actual. Hoy la emergencia residencial condiciona el presente y el futuro de nuestra ciudad. Si queremos que la capitalidad sea una herramienta útil, debe permitir invertir allí donde más falta hace”, ha defendido la secretaria general de los socialistas de Ibiza.

López Bonet considera que el balance presentado por Triguero demuestra precisamente la necesidad de abrir este debate. “Triguero presenta inversiones ejecutadas, pero ninguna de ellas ha servido para aliviar la crisis de vivienda que sufren los residentes de Ibiza. Por eso proponemos actualizar la ley y orientarla hacia los desafíos reales de la ciudad”, ha afirmado. La dirigente socialista ha concluido que el objetivo debe ser construir “una ciudad donde la capitalidad sirva también para garantizar que quienes trabajan y viven en Ibiza puedan continuar viviendo aquí”.