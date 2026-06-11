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Pierde su anillo en una cala en Ibiza y organiza una misión de rescate con su amiga para recuperarlo

Un paseo en 'paddle surf' se convirtió en una misión de rescate que terminó con el uso de pinzas de barbacoa para recuperar un anillo

Un momento del vídeo

Un momento del vídeo / IG

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Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

Una jornada de paddle surf terminó convirtiéndose en una pequeña operación de rescate. La usuaria de Instagram @rhodyum ha compartido con sus seguidores cómo perdió un anillo entre dos piedras en una cala de Ibiza y cómo, después de varios intentos, consiguió recuperarlo con una herramienta de lo más inesperada: unas pinzas de barbacoa.

En el vídeo, la joven aparece junto a su amiga mientras preparan el improvisado plan para intentar sacar la joya del hueco en el que había quedado atrapada. Una de las escenas más comentadas llega cuando ambas entran en un supermercado para comprar material con el que probar suerte.

¿Qué hago yo comprando perchas de la ropa para recuperar un anillo?”, dice su amiga en el vídeo, sorprendida por la situación. Además de las perchas, también compraron unas pinzas de barbacoa, que acabarían siendo clave para el rescate.

Primero lo intentaron con un alambre

Según muestra la publicación, el primer intento fue utilizar un alambre para alcanzar el anillo entre las piedras. Sin embargo, la idea no terminó de funcionar. La joya seguía encajada en la cala y el acceso no era sencillo.

Finalmente, las protagonistas probaron con las pinzas de barbacoa. La herramienta, mucho más larga y manejable, les permitió llegar hasta el anillo y sacarlo del hueco en el que había caído.

El momento de la recuperación puso fin a la tensión del vídeo y dejó una escena tan cotidiana como divertida: una compra improvisada en el supermercado, varios intentos fallidos y una solución que nadie habría imaginado al empezar el día.

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Marina también encontró un euro

La historia tuvo además otro pequeño hallazgo. Marina, la amiga que acompañaba a @rhodyum en la misión, recuperó también un euro que estaba por la zona, añadiendo un detalle todavía más curioso al rescate.

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