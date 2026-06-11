El alumnado del colegio Cervantes planta cara al problema de las toallitas en el Ayuntamiento de Sant Antoni

El alumnado de quinto de Primaria del colegio Cervantes ha visitado esta mañana el Ayuntamiento de Sant Antoni para conocer de primera mano el funcionamiento de la administración municipal.

El alcalde, Marcos Serra, ha recibido al grupo escolar junto a la concejala de Educación, Cultura y Patrimonio, Eva Prats, la concejala de Medio Ambiente, Pepita Torres, y el concejal de Juventud, Jorge Nacher.

Durante el encuentro, los estudiantes han presentado un proyecto desarrollado en el centro educativo para concienciar sobre la correcta gestión de las toallitas higiénicas y su impacto en el medio ambiente.

Como parte de esta iniciativa, el alumnado ha realizado una prueba con diferentes tipos de toallitas y ha comprobado que estos productos no se desintegran. Por este motivo, los escolares han propuesto una campaña de sensibilización para evitar que la ciudadanía los arroje por el inodoro.

Además, el grupo ha planteado varias acciones informativas dirigidas a la población con el objetivo de dar a conocer las consecuencias ambientales que provocan estos residuos. Los asistentes han respaldado la propuesta por unanimidad en una votación simbólica.

Tras la presentación, el alcalde ha acompañado a los escolares en un recorrido por los distintos departamentos municipales. Durante la visita, los alumnos han conocido las funciones de cada área y el trabajo que desarrolla el personal municipal para garantizar la gestión diaria de los servicios públicos.