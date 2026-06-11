La llegada de pateras a Ibiza y Formentera aumenta un 57% pese al descenso nacional de la inmigración irregular

La llegada de migrantes en patera a Ibiza y Formentera mantiene una tendencia claramente al alza en los primeros meses de 2026, en contraste con el fuerte descenso de la inmigración irregular registrado en el conjunto de España. Así lo confirman los datos oficiales, cuando está a punto de entrar en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo que puede cambiar por completo el escenario continental.

Ibiza y Formentera ya contabilizan este año un total de 69 embarcaciones con 1.121 personas a bordo, frente a las 44 pateras y 798 migrantes registradas en el mismo periodo del año anterior. El incremento supone 25 pateras más que en 2025, lo que equivale a una subida del 56,8%. En número de personas, el aumento es de 323 migrantes, un 40,5% más, según el recuento realizado por Diario de Ibiza a partir de los datos oficiales que ofrece Delegación de Gobierno.

La evolución de las Pitiusas contrasta con el balance general recogido en el informe quincenal del Ministerio del Interior sobre inmigración irregular, con datos acumulados del 1 de enero al 31 de mayo. A escala nacional, las llegadas por vía marítima y terrestre bajaron de 15.769 personas en 2025 a 10.224 en 2026, una caída del 35,2%.

El descenso es especialmente acusado en las entradas por vía marítima en el conjunto del país. Según Interior, España recibió por mar 7.858 migrantes hasta el 31 de mayo, frente a los 15.007 del mismo periodo del año anterior. Son 7.149 personas menos, un 47,6% de reducción. También bajó el número de embarcaciones, de 426 a 297.

La clave de esa caída nacional está en Canarias, donde las llegadas marítimas se redujeron de 10.983 a 3.184 migrantes, un descenso del 71%. Las embarcaciones en el archipiélago canario, donde en lugar de pequeñas pateras acostumbran a recibir grandes cayucos con mucha mayor capacidad, pasaron de 177 a 41.

Sin embargo, el comportamiento en Baleares es distinto. El informe del Ministerio del Interior refleja que las llegadas por vía marítima a las islas aumentaron de 1.906 migrantes en 2025 a 2.166 en 2026, un 13,6% más. El número de embarcaciones también creció, de 91 a 114, lo que supone un incremento del 25,3% a nivel regional. La subida porcentual es más del doble cuando se acota únicamente a Ibiza y Formentera.

Dos pateras encontradas recientemente en Formentera. / Javi Parejo

La confianza de Marlaska

El mes pasado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró en Palma, durante la toma de posesión del nuevo jefe superior de Policía Nacional en Baleares, José Antonio Puebla, que el descenso de la inmigración irregular que está experimentado todo el país también acabará llegando al archipiélago. «Es cierto que eso ha pasado en Baleares, donde ha habido un incremento, pero también espero que la perseverancia de las políticas de trabajo con los países de origen y tránsito hagan que la tendencia se vaya revirtiendo», expresó.

En el Informe Anual de Seguridad Nacional, publicado recientemente por el Departamento de Seguridad Nacional (DSN), un órgano de asesoramiento directo al presidente del Gobierno, se reconocía que "la Ruta del Mediterráneo Occidental (Baleares), contrariamente a la tendencia general, ha experimentado un incremento en la intensidad de los flujos migratorios".

El documento también detalla que, "además del aumento de llegadas irregulares a Baleares, se ha producido un cambio en los perfiles de estas", de forma que cada vez vienen menos migrantes magrebíes y más procedentes del África subsahariana y el Sahel, con "una mayor presencia de mujeres y familias completas.

"Estas personas, por lo general, cuentan con menos redes familiares o de apoyo, a lo que se suma una travesía mucho más larga, lo que ha obligado a adaptar el sistema de acogida en las Islas Baleares", analiza el DSN. El informe también recuerda que "la política migratoria de la Unión Europea continúa desarrollándose en un contexto de transición institucional hacia la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, prevista para junio de 2026".

El ministro Marlaska, reunido con agentes de la Guardia Civil. / Europa Press

Lluvia de fondos europeos

Precisamente, el próximo viernes entrará en vigor este pacto que busca un enfoque integral agrupando las principales políticas de la Unión Europea en materia de migración, asilo, gestión de fronteras e integración. Sus principales objetivos son gestionar las llegadas de forma ordenada, crear procedimientos eficientes y uniformes y garantizar un equilibrio justo de solidaridad y responsabilidad entre los Estados miembros.

España, debido a su posición geográfica de fuerte presión migratoria, se perfila como un país netamente beneficiario del sistema. Podrá solicitar formalmente a otros Estados miembros la reubicación de solicitantes de asilo o recibir en su lugar compensaciones financieras y logísticas. Sin embargo, aplicará el Pacto Europeo sin una ley que adapta los recursos judiciales, según confirmó recientemente Luis Gonzaga, abogado del Estado, durante una jornada sobre este tema organizada por el Consejo General de la Abogacía Española.

En cualquier caso, y falta de saber en qué se traduce exactamente el Pacto Europeo, España ya ha recibido un total de 812 millones de euros procedentes de Europa para que aplique el Programa Nacional del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI). Hace tres meses, la Comisión Europea aprobó la quinta modificación presupuestaria para adjudicar a España un presupuesto extra de 244 millones de euros. Todo ese dinero va destinado a la Secretaría de Estado de Migraciones para que desarrolle políticas de migración y asilo.