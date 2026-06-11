Parques intantiles
Este parque de Ibiza cerrará parcialmente desde el lunes por obras de mejora del pavimento
El Ayuntamiento de Ibiza informa de que los trabajos comenzarán el 15 de junio y tendrán una duración prevista de una semana
El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que a partir del lunes 15 de junio comenzarán las obras de mejora del pavimento en el Parc de s’Illa, en el barrio de Can Misses, junto a Multicines Eivissa.
Durante la ejecución de los trabajos, una parte del parque permanecerá cerrada y debidamente delimitada para garantizar la seguridad de los usuarios. El resto de las instalaciones, según ha comunicado el Consistorio, continuarán abiertas y podrán utilizarse con normalidad.
La duración prevista de las obras es de una semana. El Ayuntamiento ha pedido disculpas por las molestias que puedan ocasionar estos trabajos y ha agradecido la comprensión y colaboración de los usuarios del parque.
Creado por los niños
El parque infantil de Can Misses, de 3.500 metros cuadrados de superficie, se inspira en el paisaje de la isla y cuenta con un circuito para bicicletas, una tirolina, un rocódromo y dos zonas de descanso. El Parc de s’Illa se construyó con un proceso participativo en el cual participaron los cerca de 400 niños de las escuelas de los alrededores, con un modelo evolutivo de parque siguiendo las conclusiones de este proceso participativo realizado por las concejalías de Vías Públicas y de Educación, a través del Plan Municipal de la Infancia y la Adolescencia de la ciudad de Ibiza. El parque está pensado para niños de hasta doce años y las diferentes zonas orientan los juegos.
El parque fue inaugurado en 2018. En 2021 el Ayuntamiento dotó al espacio de 270 metros cuadrados de sombras y en 2024 se ejecutaron trabajos de mejora.
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