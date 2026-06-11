Un organizador de eventos estalla contra un 'influencer' por lo que le pidió para viajar a Ibiza: "¡5.000 euros! ¿Pero qué me estás contando?""

La relación entre marcas, organizadores de eventos e influencers vuelve a generar debate en redes sociales. Un organizador de eventos ha compartido públicamente su malestar después de, según su relato, haber preparado un viaje a Ibiza para un creador de contenido que inicialmente iba a asumir todos los gastos, pero que más tarde habría planteado una colaboración mucho más exigente.

El profesional explica que le contactaron para organizar la estancia de un influencer en Ibiza junto a otra persona. Según cuenta, la propuesta inicial era sencilla: el creador de contenido pagaría el viaje y solo necesitaba ayuda para preparar el itinerario, las actividades y las reservas.

“Me habló para organizarle a un influencer un viaje a Ibiza, pero que lo iban a pagar todo ellos”, relata el organizador en redes sociales. Tras preparar el planning, asegura que la respuesta fue muy positiva y que el cliente se mostró “súper agradecido”, incluso insistiendo en varias ocasiones en que lo contratarían todo a través de su empresa.

El cambio de condiciones tras preparar el viaje a Ibiza

La situación, siempre según la versión del organizador, cambió después de una llamada en la que hubo que modificar todo el plan inicial por problemas de agenda. El viaje debía moverse a unos días posteriores porque las fechas previstas coincidían con varios festivales y compromisos del influencer.

Fue en esa conversación cuando el creador de contenido habría planteado una colaboración publicitaria a cambio de menciones en redes sociales. El organizador afirma que, en un primer momento, lo vio como una posible inversión para su negocio.

Según explica, el acuerdo inicial consistía en cubrir parte de algunas actividades, como excursiones o fiestas, a cambio de visibilidad en redes. “Lo vi buena idea. Era una inversión que era cara, porque no iban dos o tres días, pero me cayeron bien y dije: 'vale, adelante'”, cuenta.

Viaje pagado, fiestas, excursiones y un barco extra

El conflicto llegó cuando el organizador recibió las condiciones finales. Según su testimonio, el influencer no solo habría pedido que se cubriera el viaje completo para él y su acompañante, sino también varias actividades incluidas dentro de la experiencia en Ibiza.

Entre las peticiones, el organizador menciona que se le habría solicitado pagar el viaje “al 100%” para ambas personas. Además, asegura que se planteó una especie de bono adicional si el contenido publicado superaba los tres millones de visualizaciones.

Ese bono, según el relato difundido en redes, consistía en añadir un barco más al viaje, también pagado íntegramente por el organizador. A esto se habría sumado una cantidad económica de 5.000 euros.

“¡5.000 euros! ¿Pero qué me estás contando?”, lamenta el profesional en su publicación, visiblemente molesto por lo que considera unas condiciones desproporcionadas.

Debate sobre las colaboraciones con 'influencers'

La queja ha abierto de nuevo el debate sobre los límites de las colaboraciones entre influencers y empresas del sector turístico, especialmente en destinos como Ibiza, donde la visibilidad en redes sociales puede tener un gran impacto comercial.

El organizador insiste en que no está en contra de invertir en publicidad ni de trabajar con creadores de contenido. De hecho, reconoce que al principio la propuesta le pareció interesante. Sin embargo, critica lo que considera una escalada de exigencias por parte de algunos perfiles con grandes audiencias.

“Hasta qué punto vamos a llegar a que los influencers se lo tengan tan subido por las nubes”, reflexiona en el vídeo.

Ibiza, uno de los destinos más deseados del verano, es también uno de los escenarios más habituales para este tipo de colaboraciones. Hoteles, restaurantes, beach clubs, fiestas, excursiones en barco y organizadores de experiencias reciben cada temporada propuestas de creadores de contenido que buscan intercambiar visibilidad por servicios.

El caso relatado por este organizador ha generado conversación precisamente por el contraste entre la propuesta inicial, aparentemente pagada por el propio influencer, y las condiciones que habrían llegado después.

Por el momento, no ha trascendido públicamente la identidad del influencer al que se refiere el organizador, que ha evitado dar nombres o detalles concretos para impedir que sus seguidores lo identifiquen.