Movilidad en Ibiza: Cuenta atrás en Sant Joan para su red de bicis eléctricas

Sant Joan prevé tener listo para el día 30 de este mes el servicio de alquiler de 50 bicis eléctricas con estaciones de recarga en los principales núcleos del municipio, según ha confirmado a este diario el portavoz del Ayuntamiento. Con este sistema, se quiere ofrecer una red de rutas verdes para potenciar los valores naturales y paisajísticos del norte de la isla, que funcionará a través de una aplicación digital.

Sant Joan ha adjudicado la puesta en marcha de este proyecto a la empresa Factoria Bike-In S.L., por un montante de 340.000 euros, financiados con los fondos europeos Next Generation. La concesionaria se encarga tanto del despliegue y mantenimiento de las bicis y de las estaciones de recarga como de la creación de la aplicación que gestionará el alquiler de los vehículos.

En total, a través de este servicio se instalarán seis estaciones para recoger o dejar las bicis, cada una de ellas con diez anclajes de recarga, que estarán ubicadas en los núcleos de Portinatx, Sant Joan, Sant Miquel, Port de Sant Miquel y Sant Llorenç.

"Este proyecto no solo promueve la movilidad sostenible, sino que también impulsa el deporte, así como el disfrute del entorno natural y patrimonial de Sant Joan, beneficiando tanto a turistas como a residentes", tal y como se destaca en la memoria de la iniciativa. El hecho de que el sistema se ponga en marcha con bicicletas eléctricas y no con las convencionales tiene una razón de peso, que es "el desnivel del municipio".

Condiciones de uso

Los usuarios podrán retirar y devolver las bicicletas en las estaciones a través de una aplicación móvil. Este sistema permitirá conocer al momento cuántos vehículos hay disponibles, cuáles están averiados o qué anclajes quedan libres, entre otros detalles de utilidad. Igualmente, se instalarán paneles con códigos QR informativos sobre las rutas naturales y patrimoniales del municipio.

Todo este sistema se completa con sensores y cámaras de seguridad para prevenir el vandalismo, según se detalla en el pliego de condiciones del concurso público. Por otra parte, las bicicletas deben contar con un motor de 250 W, una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y una autonomía mínima de 60 kilómetros.

La creación del servicio de alquiler de bicis eléctricas para recorrer las rutas verdes del municipio forma parte del denominado Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació de Sant Joan de Labritja, que recibe un montante global de dos millones de euros.