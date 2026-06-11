Movilidad en Ibiza: nuevas pérgolas solares para cargar coches eléctricos en Sant Joan

El Port de Sant Miquel dispondrá de una nueva pérgola con placas fotovoltaicas y puntos de recarga para vehículos eléctricos, ampliando la oferta disponible en el municipio. Para esta actuación, el Ayuntamiento de Sant Joan destina un presupuesto inicial de 146.192 euros, procedentes de los fondos europeos Next Generation.

La instalación se ubicará en el aparcamiento público de la avenida Balansat, la vía principal de este núcleo turístico, con una marquesina cubierta con placas solares, que servirán también para proporcionar sombra a los coches, así como dos puntos de recarga de uso público. El plazo de ejecución estimado para estos trabajos es de dos meses y en ellos se contempla que la energía sobrante que genere la pérgola pueda destinarse a la red eléctrica.

Esta actuación está incluida dentro del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació de Sant Joan, que recibe un montante global de más de dos millones de euros.

Pioneros

El Ayuntamiento de Sant Joan fue pionero en Balears a la hora de implantar puntos de recarga de vehículos eléctricos autoalimentados gracias a las placas solares. La primera estructura de estas características se instaló en 2017, en la zona polideportiva municipal, en Sant Miquel, a la que siguieron otras similares en Sant Llorenç y Portinatx, así como en otros municipios.

En estos momentos, el proyecto más ambicioso de estas características en la isla, impulsado por el Ayuntamiento de Ibiza, cubrirá el aparcamiento de es Gorg con pérgolas fotovoltaicas para cargar vehículos eléctricos y fomentar un plan de autoconsumo compartido para viviendas. Esta iniciativa está financiada por el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern balear, conocido popularmente como ecotasa, que aporta la totalidad de los 1,67 millones de euros del presupuesto.

En este caso, se colocarán 1.190 placas fotovoltaicas sobre marquesinas, con catorce puntos dobles de carga, además de que el resto de la energía se distribuirá a los domicilios de los particulares que se adhieran al programa de autoconsumo.

Esta iniciativa está financiada por el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern balear, conocida popularmente como ecotasa, que aporta la totalidad de los 1,67 millones de euros del presupuesto.