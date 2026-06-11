Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Este fin de semana, las Pitiusas viven una de sus agendas más intensas y diversas del inicio del verano, con el Ibiza Pride 2026 como gran eje de la programación. La celebración de la diversidad culmina el sábado con la Gran Marcha LGTBIQ+ por las calles de Vila y una gran fiesta al aire libre junto al Monumento a los Corsarios, con actuaciones de artistas y DJs internacionales. El programa incluye además bienestar, teatro y humor.

La música vuelve a ser protagonista con Chambao, que celebra sus 25 años en Las Dalias, Alejandro Astola, el recital Maridatge de vi i òpera en Formentera y la particular gira de Betson Trío, que pasará por Why Not, Can Jordi, Ryans Lola’s y Can Jaume con su mezcla de electrónica, funky y soul. También destacan el Festival Cas Musicaires, el concierto de fin de curso de la Escola Municipal de Música de Santa Eulària y nuevas citas del ciclo Música i Patrimoni.

La agenda se completa con las fiestas de Sant Joan, exposiciones, literatura, cine en versión original y propuestas de ocio al aire libre. El folclore tendrá su espacio en Sant Miquel, con baile popular para todas las collas, torrada y Xacota Pagesa, mientras que Formentera suma una nueva cita de Dissabtes a la fresca, con taller infantil, mercado artístico y concierto de Fux en Sant Ferran. Todo ello junto a astronomía, talleres medioambientales y actividades para todos los públicos.

Flamenco con Alejandro Astola, este jueves en Las Dalias / Las Dalias

JUEVES 11 DE JUNIO

Ibiza Pride 2026

18.30 horas: ‘Atmanity Flow’, experiencia de bienestar inclusivo dirigida a hombres, con dinámicas vivenciales, movimiento y conexión grupal con foco en salud mental, física y emocional. Participan Pedro Serrano y Roberto Regal. Inscripción previa obligatoria en atmanity.com. Aforo limitado. Casal d'Igualtat · Eivissa.

‘Atmanity Flow’, experiencia de bienestar inclusivo dirigida a hombres, con dinámicas vivenciales, movimiento y conexión grupal con foco en salud mental, física y emocional. Participan Pedro Serrano y Roberto Regal. Inscripción previa obligatoria en atmanity.com. Aforo limitado. Casal d'Igualtat · Eivissa. 20 horas: ‘Noche de Chicas’, show de comedia exclusivo para mujeres con Sil de Castro, monólogos, consultorio, karaoke, sorteos y sorpresas. Entradas a la venta. Teatro Can Ventosa.

Música

Alejandro Astola. Flamenco fusión. 20 horas. Las Dalias Garden. Precio desde 25 euros.

Ferran Nogués: Concierto de blues y folk con temas propios y versiones. 19 horas. Can Jordi.

Los del Varadero: Concierto de pop y rumba. 20 horas. Bar Tribu.

Azahar López: Concierto con versiones de pop, rock y soul. 20 horas. Cas Costas.

Betson Trío: Concierto de electrónica, funky y soul. 20 horas. Why Not.

The Rosemary Family: Concierto de flamenco, rock y rumba. 21 horas. Can Riku.

Cine

‘El agente secreto’. De Eva Libertad (Brasil, 2025). Ciclo ‘Anem al cine’ VOSE. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Concierto de Chambao este viernes en Las Dalias / TONI ESCOBAR

VIERNES 12 DE JUNIO

19 horas: Inauguración de la exposición de fotos ‘Entre Artesans i Ballades’, de Vicent Marí Torres ‘Serra’. Hasta el 5 de julio. Sala de Exposiciones de la Iglesia.

Inauguración de la exposición de fotos ‘Entre Artesans i Ballades’, de Vicent Marí Torres ‘Serra’. Hasta el 5 de julio. Sala de Exposiciones de la Iglesia. 19 horas: Inauguración de la exposición de los alumnos de los talleres de alpargatas y ropa tradicional. Sala de Exposiciones de la Iglesia.

Inauguración de la exposición de los alumnos de los talleres de alpargatas y ropa tradicional. Sala de Exposiciones de la Iglesia. 20 horas: Presentación de las categorías de fútbol de la S. E. Penya Independent. Inflables en la calle del Ayuntamiento Viejo. Plaza de España.

Ibiza Pride 2026

11 y 19 horas: ‘On Hold’, monólogo queer contemporáneo, versionado y dirigido por Manu Sequera, que revisita ‘La voz humana’, de Jean Cocteau. Interpretado por Adalberto Cifuentes. Gratuito. Sala Auditorio UIB · Eivissa.

Música

Chambao: ‘25 Aniversario’. Flamenco chill. 20 a 23 horas. Las Dalias Garden. Precio desde 30 euros.

María La Trigo y su banda: Concierto de flamenco. 20 horas. Can Bernat Vinya.

‘Audiciones del alumnado de Piano y Piano complementario’: Alumnado del Patronat de Música d'Eivissa, bajo la dirección del profesor Miguel San Miguel Fuster. 17.30 horas. Museu d'Art Contemporani d'Eivissa (MACE). Entrada libre hasta completar aforo.

‘Audiciones del alumnado de Violín y Clarinete’: Alumnado del Patronat de Música d'Eivissa, bajo la dirección de Neus Guasch, Santiago Bonet y Verónica Rambla. 18.30 horas. Museu d'Art Contemporani d'Eivissa (MACE). Entrada libre hasta completar aforo.

Cine

‘Érase una vez en... Hollywood’: De Quentin Tarantino. Estados Unidos, 2019, 165 minutos. V.O.S.E. en inglés. 20 horas. Ciclo ‘Divendres de Cine’. Can Jeroni Centre de Cultura. Entrada libre hasta completar aforo.

Literatura

‘Ausiàs’: Nueva novela del escritor y sociolingüista ibicenco Bernat Joan, volumen número 19 de la Col·lecció Anacrèptica de Narrativa de Edicions Aïllades. Presentación con el autor, el editor Ramon Mayol y la escritora y profesora Teresa Navarro. 20.30 horas. Biblioteca Municipal de Can Ventosa.

‘El amor que perdí mi renacer’: Presentación del libro de Aydeé Núñez. 18.30 horas. Centro Cultural Puig d’en Valls, Camp d’Esports, calle des Viver 6.

Astronomía

‘Formentera Mira al Cel’. Observación astronómica con telescopios. Espacio profundo. Fechas sujetas a cambios por condiciones meteorológicas. Centre d’interpretació Can Marroig.

El Ibiza Pride culminará con un espectáculo en el puerto de Vila / Sergio G. Cañizares

SÁBADO 13 DE JUNIO

Ibiza Pride 2026

19 horas: Gran Marcha LGTBIQ+, con salida desde la puerta del Poliesportiu Es Pratet, nº 59, inicio en la Avinguda d'Ignasi Wallis, recorrido por Av. Bartomeu de Roselló, C/ Lluís Tur i Palau y C/ Andenes, y final en el Monumento a los Corsarios. Participación libre y gratuita. Calles de Ibiza · Vila.

Tras la marcha: Escenario Visibilidad · Gran Final, con Horse Meat Disco, Guy Williams, Oscar Colorado, Kerol García, Baby Marcelo, Du Jour, Mattias Pascal, Balibrea, Riccardo di Lazzaro, Mikey Slade, Giam Roma y Yolanda Crespo. Festival gratuito al aire libre. Monumento a los Corsarios · Ibiza · Vila.

Música

Alumnos de la Escola Municipal de Música de Santa Eulària: ‘Concert de fi de curs’. 19 horas. Palau de Congressos d’Eivissa. Entradas en santaeulariadesriu.com.

‘Maridatge de vi i òpera’: Recital de ópera con la soprano Nadia Akaârir y el pianista Francesc Blanco, con cata de vinos de Bodegues Macià Batle. 20.30 horas. Jardí de ses Eres, Sant Francesc, Formentera.

‘Festival Cas Musicaires’: Festival de jazz, funky y rock con actuaciones de la Escola de Música Cas Musicaires. A partir de las 18 horas. Plaza de Puig d’en Valls. Comida, bebida y ambiente festivo.

Betson Trío. Soul, funky y electrónica. 13 horas en Can Jordi Blues Station, y 21 horas ‘Rock and Ryans’. 21 horas. Ryans Lola’s. Entrada gratuita.

Folclore

Vetlada popular en Sant Miquel

19 horas: Baile popular para todas las collas de Eivissa. Todo en la plaza de Sant Miquel.

Baile popular para todas las collas de Eivissa. Todo en la plaza de Sant Miquel. 21 horas: Torrada popular con pan, alioli, ensalada, carne y postre. Después: Xacota Pagesa.

Ocio

‘Dissabtes a la fresca’ de Formentera

20 a 21 horas: Taller creativo para niños a cargo de los artistas del mercado.

Taller creativo para niños a cargo de los artistas del mercado. 22 horas: Concierto de Fux. Mercado Artístico de Sant Ferran.

Medio ambiente

‘Taller de compost’: Formación, compostador y visita. Taller impartido en catalán. De 11 a 13.30 horas. Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja. Aportación: 20 euros el día del taller.

El documental 'Las Dalias Around the World. Tibet', se presenta este domingo en el Teatro Espanya / DI

DOMINGO 14 DE JUNIO

Fiestas de Sant Joan

12 horas: Concierto de los alumnos de saxofón de la Escola Municipal de Música. Iglesia de Sant Joan.

Música

III Cicle Música i Patrimoni. Associació Saxejant: ‘La companya invisible!’. Concierto de ensemble de saxofones. 19.30 horas. Pou des Rafals. Entrada libre hasta completar aforo.

Jordi Serra & The Band: Concierto del ciclo 'Lluna d'Estiu' con Jordi Serra, David Keiper y Toni Coronado. 21 horas. Claustre de l'Ajuntament (Dalt Vila, Eivissa).

Betson Trío: Concierto de electrónica, funky y soul. 18 horas. Can Jaume, Cala Vedella.

Querencia: Espectáculo de flamenco. 20 horas. Tribu, Cala de Bou.

Tabanco: Concierto de flamenco. 21 horas. Can Bernat Vinya.

Danza

‘Flamenco para la vida’: Espectáculo de la Escuela de Flamenco Teresa Rojas con la colaboración de Mati González al cante, Luis Amador a la percusión, Roxana Mouriño a la guitarra y Penélope Taful al baile. 20.30 horas. Auditori Caló de s’Oli. Precio: 10 euros.

Literatura

‘Entrega del VI Premi Ildefons Joan Marí’: Acto de entrega del premio organizado por la Obra Cultural Balear de Formentera. Concierto de María José Cardona. 20 horas. Centre Antoni Tur ‘Gabrielet’, Formentera.

Cine

‘Las Dalias Around the World · Tíbet’: Documental dirigido por Raúl Blanco y producido por Las Dalias junto a Pataleta Films sobre una travesía desde China hasta Nepal atravesando el territorio tibetano. 12 horas. Teatro España, Santa Eulària des Riu. Entrada libre hasta completar aforo.

Josep Rosales en Sa nostra Sala durante la presentación de su exposición 'Convençut que són al terrat esperant que arribi jo' / Vicent Mari

EXPOSICIONES

Josep Rosales. ‘Convençut que són al terrat esperant que arribi jo’. Pintura. Inauguración el 11 de junio a las 20 horas. Sa Nostra Sala, calle Aragón 17, Ibiza. De lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas; sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 27 de junio.

‘VilArt’. Exposición inspirada en la obra de Hervé Tullet, Piet Mondrian, Andy Goldsworthy y Mira Schendel. Inauguración el 14 de junio a partir de las 11 horas. Casal d’Igualtat.

‘El Aroma de la Materia’. Exposición colectiva con obras de Almudena Lobera, Callum Innes, Claudio Parmiggiani, Florian Pumhösl, Heinz Mack, Ian Wallace, Jean-Marc Bustamante, Laura de Grinyo, Luísa Jacinto, Ornaghi & Prestinari, Robert Barry y Wolfram Ullrich. Inauguración el viernes 12 de junio, de 19 a 21 horas. Galería Parra & Romero, Santa Gertrudis, de lunes a domingo de 11 a 14 y de 16 a 20 horas. Hasta el 4 de agosto.

‘3 mirades urbanes’. Exposición fotográfica de Ferrer Barbany, María Hidalgo y Nomar Mi. Inauguración el 12 de junio a las 19 hCentre Cultural de Jesús. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 10 de julio.

Vicent M.T. (Serra). ‘Entre artesans i ballades’. Fotografía. Inauguración, 12 de junio a las 19 horas. Casa Parroquial Sant Joan de Labritja. Horario: de lunes a sábado de 10 a 13 horas y domingos de 10 a 14 horas. Hasta el 5 de julio.

‘Obras del taller municipal de pintura’. Exposición colectiva con trabajos de los alumnos de los cursos municipales de pintura de Sant Josep. Sala de Exposiciones Can Curt, Sant Agustí. De jueves a domingo de 19 a 21 horas. Hasta el 21 de junio.

Patricia Zubiri. ‘La alegría de las flores’. Pintura. Can Jordi Blues Station, carretera de Sant Josep, kilómetro 7,7. Hasta el 20 de julio.

‘Oronelles’. Exposición colectiva de figuras de golondrinas en soporte cerámico. Museu Monogràfic Puig des Molins, Via Romana 31, Ibiza, en horario del museo. Hasta el 30 de agosto.

Sequin Kay. ‘Presence’. Obras abstractas y orgánicas llenas de textura y simbolismo. Studio 55 Gallery, de jueves a domingo de 18 a 22 horas. Hasta el sábado 20 de junio de 2026.

Amparo López. ‘Homage to the 70s Ibiza Painters’. Pintura naïf inspirada en los pintores naïf de los años 70, como Ingeborg Gauger Margot Tate o Sylvia Huber Gaensslen. Aubergine by Atzaró. Hasta el martes 30 de junio de 2026.

Ainhoa Ezkurra Cabello. ‘Islas. Fragmentos del habitar’. Fotografía. Sala de Exposiciones ‘Ajuntament Vell’ de Formentera. De 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Domingos y lunes por la mañana, sala cerrada. Hasta el 13 de junio.

‘Arrels de Futur’. Exposición de la Escola d’Art d’Eivissa. Sala Refectori del Ajuntament d’Eivissa. Horario: de lunes a viernes de 9 a 14.30 horas, sábados de 11 a 13.30 horas y domingos cerrado. Hasta el 25 de junio.

León Orozco. ‘HyperGlitch’. Dibujos basados en la geometría del cubo y la distorsión visual. Hotel Ocean Drive Talamanca. Del 3 a mediados de junio.

Azucena González. 'On the Road to Paradiso (Travel Postcards)', pinturas. Paradiso Ibiza Art Hotel de Cala de Bou.

Boke. ‘Boke en tu bloke’. Muestra de pintura y escultura. Club Diario de Ibiza. De lunes a viernes de 19 a 21.30 horas, excepto festivos. Hasta el 12 de junio.

‘Conflux’. Exposición colectiva con obras de Carlota Pérez de Castro, Pablo Linsambarth, Patricia Paz y Sol Bailey Barker. Pintura, cerámica, escultura y construcción de atmósferas. Estudio Laterna de Santa Gertrudis, de lunes a viernes de 9 a 19 horas, y fines de semana bajo cita previa. Hasta el 25 de septiembre.

Íñigo Franco Benito. ‘Cartells de cinema’. Exposición de carteles de cine en V.O. minimalista. Centre Cultural de Puig d’en Valls. Hasta el 21 de junio de 2026.

Julia Fragua. ‘El sitio de mi recreo’. Pinturas y collages. Can Jeroni Centre de Cultura de Sant Josep, de miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 15 de junio.

Camille Walala. ‘Metropolis’. Telas inspiradas en la arquitectura urbana, obras sobre papel y ediciones limitadas, en una muestra comisariada por Anna Dimitrova. ADDA Gallery Ibiza, en Paradiso Art Hotel de Cala de Bou. Hasta el 11 de julio.

‘Informa’t a fons’. Biblioteca viajera del Fons Pitiús de Cooperació. Biblioteca Cala de Bou. Para todas las edades. Del 15 de mayo al 15 de junio.

Marco Bagnoli. ‘Janua Coeli’, esculturas. Inauguración el 24 de abril en Ibiza Gallery, en el centro comercial Platja d’en Bossa. Hasta el 30 de junio.

Giuseppe Concas. ‘Es Ball’, fotografías. Inauguración el sábado 25 de abril a las 19 horas en la Sala Baleària de Eivissa. Hasta el 21 de junio.

Robert Häusser. ‘Arxiu de la memòria’. Fotografía sobre Eivissa y la década de los setenta. Salas temporales del Museu Puget. Horario: de martes a domingos, de 10 a 14 horas, y de martes a viernes, de 17 a 20 horas. Cerrado lunes y festivos. Hasta el 21 de junio.

Pep Monerris 'Bagaix'. 'Electronatura', piezas esculturales. Ses Casetes Art-Café de Sant Mateu. Hasta el 28 de junio.

Helene Grossmann. ‘Share the Light’. Arte contemporáneo. Espacio Micus, carretera Jesús-Cala Llonga, kilómetro 3. Abierto todos los domingos de 11 a 14 horas o con cita telefónica. Hasta julio de 2026.

‘Amigos’ y ‘Tur Costa. Años 90-2000’. Exposición doble. La primera con obras de la colección particular Tur-Witt y la segunda de obras de Tur Costa. Estudi Tur Costa de Jesús. Visitas con cita previa: 689591641. Hasta primavera de 2026.

MERCADILLOS

Eivissa:

Hippy Market. Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas.

Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas. Mercat Ecològic, Local i d'Artesania. Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Inauguración el 4 de abril. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas.

Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Inauguración el 4 de abril. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas. Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas. Las Dalias : Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas.

: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y domingos de 11 a 17 horas. Mercat de sa Cooperativa : Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni. Sant Jordi : Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi. Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera: