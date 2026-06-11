'Mayan Queen IV', el megayate de las dos tragedias que ha atracado en Ibiza

El 'Mayan Queen IV', uno de los megayates más lujosos del Mediterráneo, se encuentra atracado en el puerto de Ibiza tras llegar el martes procedente de Málaga. La embarcación, de 93 metros de eslora, está ligada a la familia mexicana Baillères, considerada por Forbes como la tercera más rica de México.

El megayate Mayan Queen IV atracado en Argostoli, Grecia. / Marine Traffic

El buque de recreo, valorado en 150 millones de euros, navega con bandera de las Islas Caimán y lo construyeron los astilleros alemanes Blohm & Voss, que lo entregaron a sus propietarios en 2008. De líneas clásicas, tres cubiertas y cabina superior, fue diseñado por Terence Disdale con el máximo lujo y capacidad para alojar a hasta 16 invitados en sus suites, además de 24 tripulantes.

Su anterior propietario, Alberto Baillères, fallecido en 2022, fue presidente del Grupo Bal, conglomerado empresarial con intereses en la minería, las finanzas y los grandes almacenes, entre ellos El Palacio de Hierro. Desde su muerte, el yate ha pasado a manos de su familia, que mantiene la tradición de fondearlo en aguas baleares cada temporada.

Algunos de los migrantes rescatados por el Mayan Queen IV en 2023. / Reuters

El 'Mayan Queen IV' también ha ocupado titulares internacionales por episodios alejados del lujo que suele rodear a este tipo de embarcaciones. En junio de 2023 participó en el rescate de 106 migrantes supervivientes del naufragio de un pesquero en el mar Jónico, en el que viajaban entre 400 y 750 personas. A día de hoy, sigue sin conocerse el número exacto de desaparecidos en aquella tragedia.

Años antes, en 2018, el yate también fue noticia en Grecia tras la muerte de la influencer australiana Sinead McNamara, que formaba parte de la tripulación. Su cuerpo fue hallado en la popa de la embarcación mientras permanecía atracada en el puerto de Argostoli, en la isla de Kefalonia. El magnate mexicano había desembarcado antes del suceso, lo que desató entonces una oleada de especulaciones y situó al 'Mayan Queen IV' en el foco mediático.

La influencer Sinead McNamara, quien murió mientras trabajaba en el Mayan Queen IV. / Instagram

Ahora, el megayate vuelve a aguas pitiusas en plena temporada, convertido de nuevo en una de las embarcaciones más llamativas del puerto de Ibiza.