Llama la atención: el malestar de los comerciantes de la avenida Isidor Macabich de Ibiza tras la reforma de la vía

El malestar de los comerciantes de la avenida de Isidor Macabich de Vila tras la reforma de la vía, que ha eliminado la principal parada de autobús frente a los juzgados. Muchos aseguran que esto les ha restado clientela, ya que no hay ninguna parada desde el inicio de la calle hasta el Cetis, con lo que hay menos personas por la calle y, por lo tanto, menos posibles compradores.

Y sin salir de Vila, el malestar también de vecinos y comerciantes del barrio de sa Colomina por no haber sido consultados para la reforma de la plaza. Los residentes se han constituido en una plataforma ciudadana que rechaza el anteproyecto presentado por el Consistorio y denuncia que este intervención se ha planteado «sin el consenso de la mayoría de residentes en el barrio». Quieren que el Ayuntamiento abra un proceso de diálogo con ellos.

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