‘De l’era al paller' en Santa Eulària: dos días para recuperar las labores tradicionales de la cosecha del cereal en Ibiza

Santa Eulària recuperará los próximos 13 y 14 de junio las labores tradicionales vinculadas a la cosecha del cereal con las jornadas ‘De l’era al paller’, una iniciativa destinada a preservar y divulgar una de las actividades agrícolas más representativas de la cultura campesina de Ibiza.

La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Santa Eulària, permitirá conocer de primera mano los oficios, herramientas y técnicas que durante generaciones formaron parte de la vida cotidiana del campo ibicenco. Las jornadas se desarrollarán entre las 10.30 y las 19 horas y estarán coordinadas por Vicent Marí, ‘Palermet’, con la colaboración de Mariano Ferrer, ‘Malacosta’, ambos conocedores de las técnicas agrícolas tradicionales de la isla.

Durante el fin de semana, vecinos y visitantes podrán descubrir cómo se realizaba antiguamente todo el proceso de recogida y tratamiento del cereal, desde la siega hasta la construcción del pajar. Las demostraciones reproducirán de forma fiel las labores que llevaban a cabo las familias payesas.

Cartel de las jornadas. / DI

Programa

El programa comenzará el sábado 13 de junio con una demostración de la siega en la finca de Can Malacosta. Posteriormente, las gavillas se transportarán en carros hasta Ca n’Andreu des Trull, tal como se hacía tradicionalmente. La actividad continuará el domingo 14 de junio con la trilla, la aventada del cereal y la elaboración de un pajar, completando así las distintas fases del ciclo tradicional de la cosecha.

Todas las demostraciones se realizarán con herramientas, técnicas y sistemas empleados históricamente en el campo ibicenco. El objetivo de la iniciativa es conservar un conocimiento que forma parte del patrimonio etnológico de la isla y acercarlo a las nuevas generaciones mediante una experiencia participativa, didáctica y abierta a todos los públicos.

Las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción enviando un correo electrónico a patrimoni@santaeularia.com, indicando su nombre, un teléfono de contacto y si desean quedarse a comer durante la jornada.