Incivismo en el mar: retiradas casi dos toneladas de residuos, e incluso una serpiente, de las costas de Ibiza y Formentera en mayo

El incivismo sigue golpeando al medio ambiente de las islas, sobre todo al marino. Según informa la conselleria balear del Mar y el Ciclo del Agua, el servicio de limpieza del litoral coordinado por la empresa pública PortsIB retiró durante el mes de mayo un total de 1.963,5 kilos de residuos de las aguas y costas de Ibiza y Formentera. Esta cifra, abrumadora, representa algo más de una cuarta parte del total recogido en el conjunto de Balears, donde el operativo alcanzó los 7.599,43 kilos.

Por islas, del litoral de Ibiza se han retirado 1.524,9 kilos de residuos de todo tipo, mientras que en Formentera se recogieron 438,6 kilos. En conjunto, las Pitiusas se situaron ligeramente por encima de Menorca, donde se retiraron 1.942,25 kilos, aunque por debajo de Mallorca, que concentró el mayor volumen de recogida con 3.693,68 kilos.

245 kilos diarios en todas las islas

El dispositivo de limpieza del litoral balear está integrado por 23 embarcaciones, de las que 15 son de playa y ocho de litoral. Durante el mes de mayo, estas unidades retiraron una media diaria de 245,14 kilos de residuos en el conjunto del archipiélago.

En cuanto al tipo de materiales recogidos, la madera es el más común, con un 56,48% del total, seguida de los plásticos, que representaron el 39,29%, y de la vegetación, con un 1,96%. El resto correspondió a residuos de naturaleza diversa.

Además de las tareas ordinarias de limpieza, el operativo realizó varias actuaciones especiales en las Pitiusas. En Ibiza, las embarcaciones retiraron una serpiente localizada en el mar y una plancha procedente de una embarcación. En Formentera, se recogieron restos de madera y residuos plásticos flotantes.

Durante el mes de mayo se atendieron cinco avisos en el conjunto de Balears, tres de ellos en colaboración con Salvamento Marítimo y el servicio de emergencias 112, y otros dos procedentes de instituciones y particulares.

Durante el mismo mes del año pasado, el mismo servicio de limpieza del litoral recogió más de 7,8 toneladas de residuos en el litoral balear, de ellas 3,7 entre Ibiza y Formentera.

La conselleria del Mar y del Ciclo del Agua informó entonces de que el servicio había retirado un total de 7.835,30 kilos de residuos de las costas de Balears durante mayo de 2025. Esta cifra representaba una media diaria de 252,75 kilos y reflejaba, apuntaba este departamento del Govern, el "trabajo constante de las 23 embarcaciones que participan en la campaña de este año, formada por 15 embarcaciones de playa y ocho de litoral, repartidas entre las cuatro islas".

La campaña de limpieza del litoral de este año 2026, coordinada por PortsIB y dependiente de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, continuará activa hasta el próximo 30 de septiembre.