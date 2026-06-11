Ibiza frena las obras en el hotel Corso por denuncias vecinales

El Ayuntamiento de Ibiza paralizó este martes las obras del hotel Corso después de denuncias vecinales que alertaron del incumplimiento del bando municipal, que prohíbe trabajos ruidosos entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

El portavoz vecinal, Alberto Sánchez, ha explicado a EFE que la Policía Local paralizó las obras el martes por la mañana. Los residentes llamaron a la Policía Local cuando observaron la llegada de excavadoras a la zona. Por su parte, el Consistorio confirmó que la Policía Local interpuso una denuncia y paralizó las obras.

Los vecinos rechazan el proyecto del hotel, ubicado en la zona de Botafoc, porque el plan incluye la instalación de la discoteca-cabaret Lío, que ya dispone de licencia municipal.

Sánchez recordó que el colectivo vecinal presentó requerimientos al Ayuntamiento para que "corrija la concesión de la licencia" por considerar que se otorgó de forma irregular, aunque, según dijo, el consistorio "no sea culpable". Los vecinos consideran que la solicitud de licencia presenta una tramitación tan compleja que cualquier interesado puede incurrir en error.

Obras con maquinaria en una zona residencial

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ibiza prohíbe nuevas licencias de discotecas, salas de fiestas y actividades similares en el municipio. El portavoz señaló que la futura discoteca Lío busca su instalación mediante la sala de fiestas ya existente en el hotel, una actividad permitida para clientes del establecimiento, pero no para el público en general.

"No sabemos si podrán llevarlo a cabo o no. Nos mantenemos a la expectativa y será lo que determine la ley. Lo que no pueden hacer es realizar obras en una zona residencial con maquinaria pesada, porque el bando municipal lo prohíbe", destacó.

El bando municipal prohíbe de forma expresa los trabajos que impliquen un elevado nivel de ruido. La norma incluye excavaciones, cimentaciones, levantamiento de estructuras y el uso de herramientas de alta emisión sonora como sierras radiales o martillos neumáticos.

Sánchez recordó que se trata de la segunda paralización de las obras tras denuncias vecinales. La primera ocurrió al inicio de los trabajos, cuando los vecinos alertaron de que las obras comenzaron sin licencia.