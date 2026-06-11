Ibiza aprueba la PAU con peores resultados que Formentera y por debajo de la media balear

La convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de junio ha dejado resultados dispares en las Pitiusas: en Ibiza ha aprobado el 84,2% del alumnado presentado, mientras que en Formentera el porcentaje de aptos ha alcanzado el 93,8%, según ha informado la Universitat de les Illes Balears (UIB).

En cifras absolutas, han superado la prueba 335 estudiantes en Ibiza y 15 en Formentera. En el conjunto de Baleares, el 89,6% de los alumnos que se presentaron a la fase ordinaria han resultado aptos. En total, han aprobado 3.533 estudiantes de los 3.942 examinados.

Primer día de la PAU en Ibiza / Marcelo Sastre

Además, Mallorca ha registrado un 90,6% de aptos, con 2.879 alumnos que han superado la prueba, mientras que en Menorca el porcentaje ha sido del 86,4%, con 304 aprobados.

La nota media de acceso a la universidad, que incluye la media de Bachillerato y la calificación obtenida en la prueba, ha sido de 7,086 en Baleares, un resultado muy similar al del año pasado, cuando se situó en 7,099. Aun así, el porcentaje global de aptos ha quedado ligeramente por debajo del 92,5 % alcanzado en junio de 2025.

La UIB ha destacado que las pruebas se han desarrollado con absoluta normalidad y sin incidencias relevantes. Además, ha subrayado que no se ha detectado ningún caso de uso de dispositivos digitales para copiar, a pesar de que esta ha sido la primera convocatoria en la que se han implantado sistemas específicos de detección para prevenir fraudes.

Sergio G. Cañizares

Según la universidad, la incorporación de esta tecnología, junto con la labor del personal supervisor, ha contribuido a reforzar la transparencia del proceso y a garantizar la igualdad de oportunidades entre el alumnado.

Los estudiantes ya pueden consultar sus calificaciones en el portal UIBdigital. Además, quienes consideren que no se han aplicado correctamente los criterios generales de evaluación o los específicos de corrección y calificación podrán solicitar la revisión de sus exámenes hasta el 13 de junio.

Esta revisión consistirá en una segunda corrección, que podrá mantener la nota, subirla o bajarla. La solicitud deberá tramitarse de forma telemática también a través de UIBdigital. La convocatoria extraordinaria de la PAU se celebrará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.