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Ibiza celebra el bienestar con zumba, yoga y actividades en la playa en el Global Wellness Day

El encuentro alcanza su séptima edición en la isla este sábado en Platja d’en Bossa, con una jornada dedicada al lema '#JoyMagenta' y a la diversión como parte de los hábitos saludables

Una sesión de la edición del año pasado del Global Wellness Day

Una sesión de la edición del año pasado del Global Wellness Day / Andrea Rivi

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Redacción Ibiza

Ibiza

Ibiza volverá a sumarse este sábado, 13 de junio, al Global Wellness Day, una iniciativa internacional dedicada a promover el bienestar y los hábitos saludables que este año celebra su séptima edición en la isla y la decimoquinta a nivel mundial. La jornada se desarrollará de 10 a 14 horas en el escenario del Grand Palladium Select Palace Ibiza, en Platja d’en Bossa, con actividades de fitness, yoga, relajación y turismo activo.

La edición de 2026 se celebra bajo el lema #JoyMagenta, una propuesta que vincula la alegría y la diversión con el bienestar físico y emocional. Según la organización, el objetivo es invitar a personas de todas las edades a reconectar con la alegría como una práctica diaria y a incorporar el movimiento, la conexión y los hábitos saludables a la vida cotidiana.

Ibiza ha sido elegida de nuevo como “Ciudad Embajadora” del Global Wellness Day, junto a más de 35 países de todo el mundo. La organización destaca que la isla, a la que define como “sede mundial de la música” y “líder en turismo wellness”, volverá a tener un papel destacado dentro de esta celebración internacional.

La jornada quiere reunir a más de 150 participantes, entre residentes y turistas. El programa comenzará con una sesión de Zumba®, danza y fitness dirigida por Jessica Expósito, especialista internacional en esta disciplina y conocida también por su trabajo como entrenadora en Operación Triunfo. A continuación, el equipo de Ibiza Yoga Week ofrecerá una sesión de yoga y relajación con Elsa Yoga y la música de DJ Cris44.

La parte final de la mañana estará dedicada a las actividades de turismo activo en la playa, con propuestas como kayak, paddle, vóley playa, beach tennis, paddle y kayak motorizados y waterpolo, gracias a la participación del Club Enjoy Ibiza Activities, Anfibios Ibiza y Decathlon Ibiza.

El evento incluye además un desayuno saludable, cortesía del hotel, y regalos para los asistentes. La inscripción tiene un coste de 15 euros.

La celebración está organizada por Fomento del Turismo de la isla de Ibiza y su club Ibiza Health & Beauty, con financiación del Consell d’Eivissa y la colaboración de Grand Palladium Select Palace Ibiza, Trasmapi, Decathlon Ibiza y OWQLO como socio tecnológico.

"El bienestar no es un lujo"

La fundadora del Global Wellness Day, Belgin Aksoy, recuerda que “vivir bien no es difícil” y defiende que el bienestar “no es un lujo, sino un derecho inherente a todo individuo”. En esa línea, la cita internacional plantea el bienestar como una suma de pequeñas decisiones cotidianas: movimiento, pausa, alimentación saludable, contacto con el entorno y conexión con los demás.

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El Grand Palladium Select Palace Ibiza, recientemente reformado, se suma a la iniciativa dentro del programa 'Palladium Cares', con el que el grupo hotelero afirma reforzar su compromiso con el entorno, sus equipos y la comunidad. También colabora Trasmapi, que participa a través de su proyecto Be Blue | Formentera Care Project, orientado, según la compañía, a apoyar iniciativas vinculadas a la preservación del patrimonio natural, cultural e histórico de las Pitiüses.

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