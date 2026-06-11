Ibiza celebra el bienestar con zumba, yoga y actividades en la playa en el Global Wellness Day

Ibiza volverá a sumarse este sábado, 13 de junio, al Global Wellness Day, una iniciativa internacional dedicada a promover el bienestar y los hábitos saludables que este año celebra su séptima edición en la isla y la decimoquinta a nivel mundial. La jornada se desarrollará de 10 a 14 horas en el escenario del Grand Palladium Select Palace Ibiza, en Platja d’en Bossa, con actividades de fitness, yoga, relajación y turismo activo.

La edición de 2026 se celebra bajo el lema #JoyMagenta, una propuesta que vincula la alegría y la diversión con el bienestar físico y emocional. Según la organización, el objetivo es invitar a personas de todas las edades a reconectar con la alegría como una práctica diaria y a incorporar el movimiento, la conexión y los hábitos saludables a la vida cotidiana.

Ibiza ha sido elegida de nuevo como “Ciudad Embajadora” del Global Wellness Day, junto a más de 35 países de todo el mundo. La organización destaca que la isla, a la que define como “sede mundial de la música” y “líder en turismo wellness”, volverá a tener un papel destacado dentro de esta celebración internacional.

La jornada quiere reunir a más de 150 participantes, entre residentes y turistas. El programa comenzará con una sesión de Zumba®, danza y fitness dirigida por Jessica Expósito, especialista internacional en esta disciplina y conocida también por su trabajo como entrenadora en Operación Triunfo. A continuación, el equipo de Ibiza Yoga Week ofrecerá una sesión de yoga y relajación con Elsa Yoga y la música de DJ Cris44.

La parte final de la mañana estará dedicada a las actividades de turismo activo en la playa, con propuestas como kayak, paddle, vóley playa, beach tennis, paddle y kayak motorizados y waterpolo, gracias a la participación del Club Enjoy Ibiza Activities, Anfibios Ibiza y Decathlon Ibiza.

El evento incluye además un desayuno saludable, cortesía del hotel, y regalos para los asistentes. La inscripción tiene un coste de 15 euros.

La celebración está organizada por Fomento del Turismo de la isla de Ibiza y su club Ibiza Health & Beauty, con financiación del Consell d’Eivissa y la colaboración de Grand Palladium Select Palace Ibiza, Trasmapi, Decathlon Ibiza y OWQLO como socio tecnológico.

"El bienestar no es un lujo"

La fundadora del Global Wellness Day, Belgin Aksoy, recuerda que “vivir bien no es difícil” y defiende que el bienestar “no es un lujo, sino un derecho inherente a todo individuo”. En esa línea, la cita internacional plantea el bienestar como una suma de pequeñas decisiones cotidianas: movimiento, pausa, alimentación saludable, contacto con el entorno y conexión con los demás.

El Grand Palladium Select Palace Ibiza, recientemente reformado, se suma a la iniciativa dentro del programa 'Palladium Cares', con el que el grupo hotelero afirma reforzar su compromiso con el entorno, sus equipos y la comunidad. También colabora Trasmapi, que participa a través de su proyecto Be Blue | Formentera Care Project, orientado, según la compañía, a apoyar iniciativas vinculadas a la preservación del patrimonio natural, cultural e histórico de las Pitiüses.