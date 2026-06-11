El galerista Guillermo Romero Parra, en Ibiza: «Lo más difícil hoy en día para una galería es mantener su identidad»

Con ganas de remarcar su identidad, aquella que lleva forjando desde que se estableció en Madrid en 2005, Parra & Romero ha decidido dar la bienvenida a la temporada en Ibiza con una exposición colectiva que condensa su esencia, ‘El Aroma de la Materia’. La muestra, que se inaugura este viernes entre las 19 y las 21 horas en su sede de Santa Gertrudis, «destila algunas de las líneas de investigación que han acompañado desde sus orígenes a la galería». Ahí se incluyen «el arte mínimal y el conceptual» fundamentalmente, pero también «el grupo Zero, el Arte Povera, el posminimalismo o el posconceptualismo».

El título que ha escogido Parra & Romero refleja el cuidado que pone en crear su programación, como si elaborara «un perfume» con el que subrayar su personalidad. En palabras de su director, Guillermo Romero Parra, «lo más difícil hoy en día para una galería es mantener su identidad y no salirse por la tangente fácil», que sería la que busca, ante todo, vender.

«Desde siempre las galerías han tenido una identidad muy fuerte que han apoyado sus artistas, pero en estos tiempos tan convulsos eso se está perdiendo y lo que hemos querido subrayar con esta exposición es que nosotros sí continuamos con ese camino romántico de mantener aquello que nos identifica», afirma.

Obra de Heinz Mack que se inclueye en 'El Aroma de la Materia'. / Parra & Romero

Medios de expresión

Para ofrecer este «reflejo conciso del programa y el lenguaje de este espacio expositivo nacido en Madrid», Parra & Romero ha reunido en esta muestra obras de sus artistas consagrados y de media carrera y de sus creadores jóvenes que trabajan con distintas disciplinas. ‘El Aroma de la Materia’ reúne «pintura, escultura, fotografía, instalación y obras de papel».

El cartel lo integran una docena de artistas, aunque a medida que pasen las semanas se irán añadiendo nombres. En principio, los que figuran son Almudena Lobera, Callum Innes, Claudio Parmiggiani, Florian Pumhösl, Heinz Mack, Ian Wallace, Jean-Marc Bustamante, Laura de Grinyo, Luísa Jacinto, el dúo Ornaghi & Prestinari, Robert Barry y Wolfram Ullrich.

El director de la galería adelanta que se incorporarán a la exposición trabajos de dos nuevos fichajes: Landon Metz y Ana Montiel. «Ambos tienen una trayectoria internacional bastante afianzada, pero en España no habían tenido una presencia importante, así que nosotros hemos querido darles visibilidad», explica Romero.

Ella es una creadora logroñesa afincada en México intrigada por la física cuántica y la neurociencia y que se define a sí misma como «mapeadora del inconsciente».

Obra de Callum Innes. / Parra & Romero

Él es un pintor abstracto norteamericano cuya práctica artística se caracteriza por formas minimalistas dinámicas y campos de color difuminado. «Suele utilizar varios lienzos, unos al lado de otros, para componer una única imagen, pero ahora está también empezando a introducir de forma muy sutil la figuración con muchos toques de esa abstracción con la que lleva trabajando hasta ahora», señala Santiago Ferreirós, parte del equipo de Parra & Romero.

Nueva muestra en agosto

Precisamente, tras ‘El Aroma de la Materia’, la próxima exposición veraniega que albergará la sede ibicenca de Parra & Romero será una individual dedicada a Landon Metz. El arte de Ana Montiel se podrá admirar en su sede madrileña a partir de septiembre.

El director confirma que toda la actividad de la galería madrileña en Ibiza se concentrará en la sala que tiene en pleno centro de Santa Gertrudis. Este año, al igual que en 2024 y en 2025, Parra & Romero no hará exposición estival en la nave que tiene detrás de la ITV. «El techo es de uralita y, salvo que podamos en algún momento cambiarlo, no vamos a dar uso a este espacio», explica.

Guillermo Romero, que atiende telefónicamente a Diario de Ibiza desde Madrid, volará a las Pitiusas durante esta jornada para estar mañana en la inauguración de ‘El Aroma de la Materia’, que se podrá visitar hasta el próximo 4 de agosto, de lunes a domingo de 11 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Al evento de este viernes, adelanta el director, acudirá, salvo cambios de última hora, la única artista ibicenca de la muestra, Laura de Grinyo, y el más veterano del cartel, el alemán Heinz Mack, de 95 años, que tiene casa en Ibiza.