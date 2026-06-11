“Frente al odio, no puede haber indiferencia”: Ibiza Pride arranca en Dalt Vila con un pregón por la libertad

El Portal de ses Taules, en Dalt Vila, se convirtió este miércoles en el escenario del arranque oficial de Ibiza Pride 2026, una edición que hasta el próximo 13 de junio volverá a llenar la isla de actividades culturales, reivindicativas y festivas bajo el lema de la diversidad y la libertad. El encargado de pronunciar el pregón fue el concejal del Ayuntamiento de Ibiza Fran Torres, quien apeló a la necesidad de seguir defendiendo los derechos del colectivo LGTBIQ+ y reivindicó el carácter abierto y acogedor de la ciudad.

Durante su intervención, Torres recordó que el Orgullo nació como una reivindicación y un acto de valentía frente a la discriminación, subrayando que todavía hoy sigue siendo necesario. «No podemos dar nada por garantizado», afirmó, al recordar que continúan produciéndose agresiones, insultos y situaciones de rechazo hacia personas del colectivo.

El concejal puso el acento en una idea central de su discurso: la importancia de que todas las personas puedan vivir sin ocultarse. «Todas las personas queremos lo mismo: vivir con libertad, sentirnos queridas y encontrar nuestro lugar en el mundo», señaló ante los asistentes.

Torres destacó además el papel histórico de Ibiza como espacio de acogida para quienes buscaban vivir con mayor libertad. «Una ciudad abierta al mundo, diversa por naturaleza, que ha hecho de la convivencia entre diferentes una de sus mayores fortalezas», describió, reivindicando la tradición de la capital ibicenca como lugar de encuentro y respeto.

Compromiso con la igualdad

El pregonero también lanzó un mensaje de firmeza institucional frente a cualquier retroceso en materia de igualdad. «Frente al odio, no puede haber indiferencia. Frente a la discriminación, no puede haber silencio», afirmó, anunciando que el Ayuntamiento de Ibiza presentará una declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ para reafirmar su compromiso con la igualdad, la diversidad y la lucha contra la LGTBIfobia.

Con este acto arranca oficialmente una nueva edición de Ibiza Pride, que se celebra hasta el 13 de junio y que aspira a consolidar la isla como destino internacional de referencia para el colectivo bajo el mensaje «Ibiza, donde nace el arcoíris». La programación incluye propuestas culturales, escénicas y de sensibilización, entre ellas la representación de la obra ‘On Hold’, este viernes en la sede de la Universitat de les Illes Balears. La cita central llegará el sábado 13 de junio a las 19 horas con la Gran Marcha LGTBIQ+, que partirá desde las inmediaciones de Es Pratet y recorrerá varias de las principales vías de Vila hasta el Monumento a los Corsarios, donde se celebrará el Escenario Visibilidad · Gran Final, una gran fiesta al aire libre con actuaciones de artistas y DJs nacionales e internacionales.

El pregón concluyó con una llamada a seguir construyendo una sociedad en la que nadie tenga que esconderse para sentirse aceptado. «Hoy celebramos el amor, la diversidad y la libertad de vivir sin miedo», resumió Torres antes de desear un feliz Orgullo a todos los asistentes.