Las familias de Baleares deben destinar el 45% de sus ingresos al alquiler de una vivienda y el 43%, a la compra

Baleares se mantiene entre los territorios más tensionados de España para acceder a una vivienda, tanto en alquiler como en compra. Según un estudio publicado por el portal inmobiliario Idealista con datos del primer trimestre de 2026, las familias de las islas deben destinar el 45% de sus ingresos netos al alquiler de una vivienda de dos habitaciones y el 43% a la compra, en este caso sin tener en cuenta el ahorro previo necesario para obtener financiación.

El dato sitúa a Baleares como la segunda provincia de España con mayor esfuerzo para alquilar, solo por detrás de Málaga, donde el porcentaje alcanza el 49%. Por detrás de las islas se sitúan Barcelona, con un 38%, Madrid y Valencia, ambas con un 37%, y Santa Cruz de Tenerife, con un 36%.

En el caso de la compra, Baleares lidera el ranking provincial junto a Málaga, ambas con una tasa de esfuerzo del 43%. Les siguen Santa Cruz de Tenerife, con un 34%; Alicante, con un 29%; y Madrid y Las Palmas, ambas con un 26%.

La situación de Palma también refleja la presión del mercado inmobiliario balear. La capital balear es la ciudad española donde más esfuerzo exige la compra de vivienda, con un 43% de los ingresos familiares destinados al pago de la hipoteca. En alquiler, Palma ocupa la segunda posición entre las capitales, con un 40%, solo por detrás de Barcelona, que alcanza el 41%.

La media nacional de esfuerzo para alquilar: 35%

En el conjunto de España, el esfuerzo para alquilar una vivienda se sitúa en el 35% de los ingresos netos de una familia media, diez puntos por encima del necesario para comprar, que queda en el 25%. Idealista atribuye estos niveles al encarecimiento de los precios provocado por la escasez de oferta, especialmente en el mercado del alquiler.

Los especialistas suelen situar el límite recomendable de esfuerzo en torno al 30% de los ingresos familiares. Baleares supera ampliamente ese umbral tanto en alquiler como en compra, lo que confirma la dificultad de acceso a la vivienda en las islas.

El estudio de Idealista se basa en el alquiler y la compra de una vivienda tipo de dos dormitorios. En el caso del alquiler, la tasa de esfuerzo mide qué parte de los ingresos netos del hogar se destina al pago de la renta anual. Para la compraventa, el cálculo se realiza sobre la cuota anual de una hipoteca media, teniendo en cuenta duración y tipos de interés actualizados con datos del Banco Central Europeo.