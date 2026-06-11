Educación en Ibiza y Formentera: si eres profesor, podrás trabajar cuatro días a la semana a partir del próximo curso

La conselleria balear de Educación y Universidades permitirá que el profesorado de las islas concentre su jornada laboral de 35 horas en cuatro días semanales a partir del curso 2026-2027, siempre que la organización interna de cada centro lo permita. Según ha informado este jueves el conseller Antoni Vera en rueda de prensa, la jornada se mantendrá en 35 horas, pero podrá reorganizarse en cuatro días lectivos con el objetivo de favorecer la conciliación personal y mejorar la planificación del trabajo docente.

El conseller señala además que se revisarán la distribución horaria y la carga de trabajo del profesorado, tanto dentro como fuera del centro, dentro de un conjunto de medidas de mejora organizativa. Entre ellas, la conselleria elaborará un protocolo de desconexión digital y establecerá criterios para reuniones, coordinaciones y otras actividades docentes, con el fin de optimizar la organización del tiempo de trabajo.

La gestión de conflictos

También ha anunciado la firma de un convenio con el Colegio Oficial de Psicología de Baleares (Copib) para reforzar los mecanismos de gestión de conflictos en los centros educativos.

El acuerdo permitirá derivar conflictos laborales o interpersonales a procesos de mediación y facilitar la intervención de profesionales especializados en casos de mayor complejidad. Asimismo, se desarrollarán orientaciones específicas y acciones formativas para mejorar la detección temprana y la resolución de conflictos. El programa contempla además cuatro sesiones grupales para el profesorado con talleres de gestión y regulación emocional, así como un dispositivo de atención psicológica con hasta diez sesiones por docente.

En el ámbito organizativo, la conselleria incorporará una evaluación intermedia de la función directiva vinculada al Instrumento de Autoevaluación de Centros, que abordará aspectos como el clima laboral, la cohesión de los claustros, la participación docente, la gestión de conflictos y el liderazgo pedagógico. A partir de los resultados, se elaborará un informe orientador con fortalezas y áreas de mejora que servirá como referencia para la evaluación final de cada mandato directivo.

Esta iniciativa forma parte del programa 'Docentes 360', orientado a mejorar las condiciones laborales y el bienestar psicológico del profesorado. Las primeras actuaciones del programa se implantarán durante el curso 2026-2027 en doce centros educativos de las Islas, ubicados en Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca, con la previsión de extender progresivamente las medidas al conjunto de la red educativa.

Docentes 360, sin informe final

La conselleria explica que las conclusiones definitivas del proyecto Docentes 360 todavía no se han presentado porque la Universitat de les Illes Balears (UIB) continúa elaborando el informe final, cuya finalización está prevista durante el primer trimestre del próximo curso.

No obstante, Vera defiende la decisión de comenzar a implantar medidas antes de disponer de ese documento al considerar que los trabajos preliminares y las primeras aportaciones recogidas en el grupo de trabajo ya permiten identificar algunas necesidades prioritarias del profesorado.

"Si esperamos al informe final, después ya no podremos actuar hasta el curso 2027-2028", argumenta el conseller balear de Educación, quien ha señalado que el objetivo es empezar a aplicar y evaluar las medidas durante el próximo curso para comprobar sus fortalezas y detectar posibles aspectos de mejora.