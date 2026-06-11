Día de las familias: una jornada para celebrar la diversidad y reclamar igualdad para todos los modelos familiares

La Asociación de Madres Monoparentales por Elección de Ibiza y Formentera (Ammpeeif) celebra este 14 de junio el Día de las Familias en Santa Eulària con una jornada festiva y reivindicativa a las 17 horas en la plaça del Canó, tras tener que suspender la primera convocatorio el pasado mayo a causa de las lluvias. Según ha explicado la entidad, el encuentro tiene como objetivo visibilizar todos los modelos familiares y para reclamar medidas urgentes que garanticen derechos reales a las familias monoparentales.

La asociación pide al Govern balear el desarrollo inmediato del reglamento de la ley de conciliación, aprobada hace un año. Ammpeeif considera que la falta de aplicación deja la norma sin efecto práctico. La entidad reclama que el nuevo texto incluya medidas específicas de conciliación y que atienda la vulnerabilidad económica de las familias monoparentales, que afrontan los gastos familiares con una sola persona adulta.

Cartel informativo del Día Internacional de las Familias / Ammpeeif

En el ámbito autonómico, la asociación denuncia que muchas escuelas de verano en Ibiza no adaptan sus servicios a las necesidades de conciliación de este tipo de familias. También reclama a los ayuntamientos, entre ellos el de Ibiza, la actualización de las ordenanzas de precios para equiparar el acceso a actividades públicas con el que disfrutan las familias numerosas.

Cuentacuentos, yoga, talleres y pintacaras

Ammpeeif también señala el caso del campamento de es Jondal, bajo gestión del Consell de Ibiza, donde la entidad observa la ausencia de equiparación de condiciones con las familias numerosas para la temporada de verano. La asociación interpreta esta situación como una nueva discriminación hacia su colectivo.

En el ámbito estatal, Ammpeeif reclama una definición legal única de familia monoparental y un marco estatal de protección. La entidad pide "el fin del vacío legal actual" y la aprobación de directrices que eliminen las desigualdades económicas, fiscales y sociales.

La jornada en la plaça del Canó ofrece actividades gratuitas para todas las edades: cuentacuentos, yoga en familia, talleres de manualidades, pintacaras y fotoreclamo reivindicativo. La organización también incorpora la participación de la librería Sa Cultural y de la asociación Sa Clau de s’Armari.

Ammpeeif invita a familias, medios de comunicación y ciudadanía a participar en el encuentro para compartir una jornada de convivencia y de defensa de la igualdad de derechos entre todos los modelos familiares.