Famosos
Desembarco de famosos en Ibiza para la boda de Makoke: "Está nerviosa"
Anita Matamoros, Arancha de Benito y Estefanía Luyk vuelan a la isla para la celebración
Europa Press
Diez meses después de posponer su boda por los problemas de salud de su nuera Marina Romero -pareja de Javier Tudela- Makoke y su prometido, Gonzalo Fernández, cuentan las horas para darse el 'sí quiero' este viernes 12 de junio en una exclusiva ceremonia en Ibiza a la que no faltarán sus familiares y amigos más cercanos, que ya han puesto rumbo a la isla pitiusa para estar al lado de la modelo en el que promete convertirse en el día más feliz de su vida.
De los más rezagados, su hija Anita Matamoros y su novio, Johnny Garço, que este jueves apuraban las horas en Madrid en compañía de sus mascotas después de activar las alarmas al revelar en redes sociales que todavía no tenía vestido para el enlace de su madre. "Ya está solucionado, está solucionado, ya lo veréis" ha apuntado con una gran sonrisa sin entrar en detalles antes de dirigirse al aeropuerto para reencontrarse con la novia que, como ha confesado, "está nerviosa y encantada".
Además de la influencer -que al parecer, y aunque no quiere sentirse "presionada" tendrá un importante papel durante la ceremonia- y su pareja, también las mejores amigas de Makoke han cogido el vuelo a Ibiza a 24 horas del gran día para pasar estas últimas horas de soltería con la tertuliana. Arancha de Benito y su novio, Jairo, y la modelo Estefanía Luyk se han dejado ver de lo más emocionadas a su llegada al aeropuerto.
"Ya tocaba. El año pasado fuimos a Ibiza igual porque ya teníamos los vuelos y todo, y este año ya... Con muchísimas ganas porque ella está tan nerviosa y con tanta gana pues... Ahí a apoyarla todos" ha expresado con una gran sonrisa la hija de Clifford Luyk y Paquita Torres.
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