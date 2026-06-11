Cristina Pedroche viaja a Ibiza para visitar el nuevo StreetXO de Dabiz Muñoz

Cristina Pedroche ha viajado a Ibiza para conocer de cerca uno de los proyectos gastronómicos más esperados del verano en la isla: StreetXO Ibiza, el restaurante de su marido, Dabiz Muñoz, que abrió sus puertas el pasado 1 de junio en The Site Ibiza, en Platja d’en Bossa.

La presentadora ha compartido con sus seguidores varias imágenes de su escapada ibicenca. Entre ellas, una fotografía en una cala, además de detalles de la experiencia gastronómica, con un plato de comida y un cóctel del nuevo espacio del universo XO.

Cristina Pedroche, en Ibiza por StreetXO

La visita de Pedroche llega pocos días después de la apertura de StreetXO Ibiza, la nueva apuesta de Dabiz Muñoz en la isla. El restaurante se suma a la oferta gastronómica de Platja d’en Bossa con una propuesta marcada por el estilo reconocible del chef: cocina viajera, sabores intensos y una puesta en escena pensada para sorprender.

Uno de los platos de StreetXO / IG

Aunque Pedroche ha mostrado solo algunos momentos de su visita, sus publicaciones han servido para enseñar parte del ambiente de esta escapada a Ibiza, combinando mar, gastronomía y la inauguración de uno de los locales llamados a atraer buena parte de la atención este verano.

Imagen de una cala en la que estuvo Pedroche / IG

Sus amigos Javier Menéndez y Vikika Costa también visitan el restaurante

Cristina Pedroche no ha sido la única cara conocida que ha pasado por StreetXO Ibiza. También han estado en el restaurante dos de sus mejores amigos, los influencers Javier Menéndez y Vikika Costa, muy vinculados al mundo del fitness y la vida saludable.

Ambos compartieron en sus historias de Instagram que habían viajado a Ibiza para visitar el nuevo StreetXO, dejando constancia de su paso por el restaurante de Dabiz Muñoz en Platja d’en Bossa.

La apertura del espacio ha convertido a Ibiza en una nueva parada para el universo gastronómico de Muñoz, que aterriza en la isla con un concepto pensado para mezclar cocina, espectáculo y experiencia. La visita de Cristina Pedroche y de sus amigos añade ahora una nueva capa de atención mediática a uno de los estrenos culinarios más comentados de la temporada.