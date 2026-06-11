El Consell homenajea a Jaime Canales, que se jubila tras más de 30 años de servicio como bombero de Ibiza

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, el conseller de Gestión Ambiental, Ignacio José Andrés, y el jefe de Bombers del Consell de Ibiza, José Antonio López, han recibido a Jaime Canales con motivo de su jubilación después de más de treinta años de servicio en el cuerpo de Bomberos de Ibiza.

Durante el acto, el Consell le ha entregado un diploma en reconocimiento a su trayectoria profesional y a los años de servicio prestados a la ciudadanía.

Jaime Canales se jubila después de más de 30 años trabajando en el cuerpo de Bomberos de Ibiza. / Consell de Ibiza

Jaime Canales ha sido uno de los primeros bomberos del Consell de Ibiza. Hijo de un militar destinado en la isla, ingresó en el cuerpo de bomberos tras finalizar su periodo de servicio militar como jefe de carro de combate y después de opositar para acceder al cuerpo. Su trayectoria profesional, según el Consell, ha estado marcada por la vocación de servicio público y el compromiso con la seguridad de la ciudadanía.

Jaime Canales fue recibido por Vicent Marí, Ignacio José Andrés y José Antonio López. / Consell de Ibiza

Tras más de tres décadas de servicio operativo, Canales se ha jubilado a los 60 años, después de mantenerse en activo hasta el final de su carrera. Considerado por el Consell como un bombero "de la vieja escuela", ha participado en numerosas actuaciones y emergencias a lo largo de su trayectoria y ha desarrollado su labor, según la institución, "con dedicación, experiencia y profesionalidad".

El presidente del Consell de Ibiza ha agradecido a Canales sus años de servicio y ha destacado que "personas como Jaime Canales han contribuido a construir y consolidar un servicio esencial para la isla. Su entrega, experiencia y compromiso son un ejemplo para las nuevas generaciones de bomberos. Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa personal, que afronta después de una vida dedicada a proteger a los ibicencos".