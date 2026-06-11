Complejo rescate en Ibiza del coche que cayó por un terraplén en Cala d’Hort

Dos equipos de auxilio en carretera de Grúas Ibiza han llevado a cabo durante la mañana del miércoles un complejo operativo para recuperar el vehículo accidentado la noche del martes junto al aparcamiento principal de Cala d’Hort, en Sant Josep. El turismo, en el que viajaban dos jóvenes, se salió de la vía por el margen derecho en sentido hacia la playa y se precipitó por un desnivel de aproximadamente 20 metros.

A pesar de la espectacularidad del accidente y de la dificultad del terreno, las ocupantes del vehículo pudieron ser rescatadas y trasladadas en ambulancia para una revisión médica, aunque se encontraban en buen estado de salud, según informaron los Bomberos de Ibiza.

Turismo recuperado. / DI

Este miércoles por la mañana se ha llevado a cabo la recuperación del coche, que había quedado encajado en una zona de difícil acceso. Debido a la complejidad de la ubicación, ha sido necesario movilizar una grúa de gran tonelaje. El operativo ha consistido en asegurar el vehículo y proceder después a su izado desde el fondo del desnivel, una maniobra especialmente delicada por las características del terreno y el riesgo que suponía la extracción. Una vez recuperado, el turismo se ha depositado sobre una grúa plataforma para su traslado.

Otro momento del operativo de Grúas Ibiza. / DI

Desde Grúas Ibiza han destacado la dificultad técnica del rescate, que se ha desarrollado con éxito gracias a la coordinación de los equipos desplazados y a los medios especializados empleados en la intervención.

El turismo, ya casi en el suelo. / DI

Dos horas de rescate

El aviso del accidente se recibió alrededor de las 21 horas del martes. Hasta el lugar se desplazó un camión con seis efectivos del Parque Insular de Bomberos de Ibiza. En el operativo también participaron agentes de la Policía Local de Sant Josep y una ambulancia del servicio de emergencias 061. Las labores de rescate de las dos ocupantes se prolongaron durante casi dos horas.

El accidente se produjo junto al aparcamiento principal de Cala d’Hort, un espacio con capacidad para unos 200 vehículos que permanece cerrado desde mediados de mayo por decisión de la empresa propietaria de los terrenos, Sabinas de Cala d’Hort S.L.