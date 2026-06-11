Coco Roig, sobre implantar en toda Ibiza el ADN canino para multar a dueños de perros que no recojan sus cacas: "Sí, y para humanos. Chicles, escupitajos, orín, colillas, preservativos…"

Las cacas de perro han conseguido algo que parecía imposible: unir a vecinos de todas las ideologías, edades y barrios en una misma conversación. La pregunta lanzada por Diario de Ibiza en Facebook era sencilla: "¿Qué habría que hacer para acabar con los excrementos caninos en las calles? ¿Implantar el ADN canino en toda la isla?". Una pregunta que surge después de que el Ayuntamiento de Santa Eulària anunciara esta semana que gracias a su sistema de ADN canino ha impuesto 31 multas en apenas tres días de controles

La respuesta mayoritaria podría resumirse en tres palabras: multas, educación y más multas. Muchos lectores ven con buenos ojos la identificación genética de los perros. Maria Ferrer Clapés responde con un contundente: "Sí, implantar el ADN". Lo mismo que Ana Martín, Maria Riera Vidal y Loren Pintor, que apuesta por un combinado sencillo: "Adn y multas".

Otros incluso ampliarían el sistema a los humanos. Coco Roig propone un ADN universal para perseguir todo tipo de rastros urbanos: "Sí, canino y humano. Chicles, escupitajos, orín, colillas, preservativos…". Yolanda Melgarejo coincide con ella en ampliar el foco a bípedos: "Y a todos los que mean en la calle también". Muchos lectores consideran que el problema no son solo los perros. Daniel Ferrer Ribas lo explica con cierta desesperación: "Que te encuentres cacas de perro es normal, pero que te vayas a tu casa y te encuentres una cagada humana delante de la puerta de tu casa pegada a los coches aparcados...". Estella Gambau va incluso más lejos: "Os aseguro que hay más cacas de personas que de perros".

El bolsillo, el mejor educador: "La gente solo aprende con multas"

La teoría de que el bolsillo es el mejor educador también tiene muchos adeptos. Anna Maria Ricco lo resume de forma rotunda: "La gente solo aprende con multas". Magda Thuriet propone "educar a los dueños de los perros y buena multa". Carlotta Tur pide directamente: "Multas, muchas multas". Y Emilia Vallejo Medina abunda en esta idea de que "lo que duele es el bolsillo".

Algunos lectores incluso afinan el castigo, buscando opciones que considera más efectivas que la multa económica. Ana Ramírez Sánchez plantea "trabajos para la comunidad y multa", concretamente propone varios días recogiendo excrementos ajenos. Maribel Núñez Palomares apuesta por una sanción ejemplar de "1.000 euros". Y Juan Manuel Paramio González recuerda el caso de una persona que acumulaba trece multas por este motivo y concluye: "A estos sí que hay que multarles".

La educación aparece como la otra gran receta. Sue Surman considera necesario "educar a la sociedad en comportamiento cívico" y propone empezar en las escoletes. Cristina JM cree que la solución pasa por que "la gente fuera más cívica, no hay otra". Y Gracia González Prado apuesta por "concienciar a los dueños de que tienen que recogerlas".

Hablan los dueños de perros: faltan papeleras

Entre los propietarios de perros también hay quien reclama que la responsabilidad no recaiga únicamente sobre ellos. Moisés Román recuerda que en zonas como Cala de Bou no existe ningún pipicán y plantea que quizá sea momento de crear más espacios específicos para mascotas. "Recordad que son animales y tienen que correr", señala. Daniela Natale añade que faltan papeleras, limpieza y puntos donde tirar residuos.

No faltan tampoco las soluciones tecnológicas. Gian Da Silva apuesta por "cámaras y multas". Araceli Margarita Fernandez propone "cámaras y vigilantes de incógnito". Antonio Aranda Rubiales plantea patrullas de paisano para sorprender a los infractores en plena faena. Y Jose Maria Molins Vila incluso sugiere que los ciudadanos puedan denunciar con fotografías a quienes dejen los excrementos en la vía pública.

Pero también hay voces críticas con el propio debate. Alessandra Castelbarco considera que perseguir cacas no debería ser una prioridad frente a problemas como la vivienda o la sanidad y afirma: "Estar diagnosticando la caca de los perros me parece de menor importancia". Juan V Cardona tira de ironía y se pregunta si no sería más sencillo "baldear las calles" que contratar un auténtico "CSI de mierdas de perro".

"No me molesta encontrarme una caca de perro, me molesta más ir a la playa y encontrar basura"

Entre tanta propuesta, una idea aparece una y otra vez: la suciedad no es exclusiva de los perros. Colillas, chicles, escupitajos, basura abandonada, orines humanos o preservativos aparecen citados en numerosos comentarios. Arcos ML lo resume con sinceridad: "A mí no me molesta encontrarme una caca de perro, me molesta más ir a la playa y encontrar basura por todos sitios".

En general, los vecinos parecen estar bastante de acuerdo en que hay que castigar a quienes no recojan las cacas de los perros. Lo que ya genera más debate es si para pillar a los infractores hace falta ADN, cámaras, detectives de incógnito o directamente una unidad especial de policía científica dedicada a perseguir excrementos por toda la isla. Eso sí, muchos destacan que esas multas no deberían ser sólo para la suciedad de los perros, también la humana.