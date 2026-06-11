Cinco heridos por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Ibiza

Cinco personas han resultado heridas leves por inhalación de humo esta madrugada en el incendio de una vivienda en Sant Josep, según ha informado el SAMU 061.

El aviso se ha recibido a las 00.42 horas por un incendio en el edificio Gémini, un bloque ubicado entre la calle Porreres y la carretera de Platja d’en Bossa. El fuego se ha declarado en una vivienda situada en un segundo piso de un edificio de tres plantas, sobre el local de Kentucky Fried Chicken. Las llamas eran visibles desde la calle así como una densa columna de humo

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, bomberos y tres ambulancias del 061, entre ellas una UVI móvil. Como medida preventiva, ha sido necesario desalojar todo el edificio.

A su llegada, el personal sanitario ha valorado a cinco personas afectadas por síntomas de inhalación de humo. Todas se encontraban en estado leve y no han precisado traslado hospitalario, ha informado el SAMU 061. Por el momento se desconocen las causas del siniestro que se ha saldado afortunadamente sin heridos graves.