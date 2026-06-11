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Herido un tripulante en el choque de dos catamaranes en la costa de Formentera

La colisión ha movilizado a Salvamento Marítimo

Vista aérea de la playa de ses Illetes, al fondo, la zona en la que han chocado los catamaranes.

Vista aérea de la playa de ses Illetes, al fondo, la zona en la que han chocado los catamaranes. / GERARDO FERRERO

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Efe

Ibiza

El choque entre dos catamaranes de chárter a unos 200 metros de la costa de Formentera ha movilizado este jueves por la mañana a Salvamento Marítimo, según ha informado el cuerpo de emergencias náuticas.

La colisión se ha producido sobre las 10 horas en las inmediaciones del restaurante Molí de la Sal, zona en la que fondean la mayoría de las embarcaciones que acuden a la isla en estas fechas, por motivos que se están investigando.

Un tripulante herido

Tras recibir el aviso de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo ha activado la embarcación 'Salvamar Nau' para atender a un tripulante de uno de los dos catamaranes, que tenía una brecha en el casco a causa del golpe. A bordo de la embarcación afectada viajaban seis personas que, según las primeras informaciones, no han resultado heridas.

La brecha en el barco ha provocado una importante vía de agua que ha sido controlada mediante una motobomba, a la espera de la llegada de medios de una empresa privada de buceo especializada, que tratará de taponar la brecha y garantizar la flotabilidad del catamarán.

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Una vez sellada la entrada de agua, Salvamento Marítimo tiene previsto acompañar la embarcación hasta puerto para completar la operación con seguridad. Al parecer, ambos catamaranes son de empresas de chárter.

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