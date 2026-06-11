El caso de La Vida Islados contra el presidente del Consell de Ibiza llega a la Audiencia Provincial

El caso conocido como La Vida Islados, que después de años de tramitación tiene ya como único acusado al presidente del Consell de Ibiza, el popular Vicent Marí, ha dado un nuevo paso en los juzgados. El de Instrucción número 4 de Ibiza ha remitido ya la causa a la Audiencia Provincial de Palma para que proceda a su enjuiciamiento, según consta en una notificación a las partes fechada este jueves 11 de junio.

El nuevo oficio judicial remite el procedimiento abreviado a la Audiencia Provincial "para su enjuiciamiento" conforme a lo previsto en el artículo 784.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El procedimiento, que se ha ido desinflando por el camino, figura vinculado a un presunto delito de prevaricación administrativa. La remisión de las actuaciones se produce después de que el juzgado acordara la apertura de juicio oral contra Marí por el caso relacionado con la contratación de la campaña turística La Vida Islados, adjudicada durante la pandemia del coronavirus para reactivar la actividad turística en la isla. La causa se centra en la tramitación de este contrato de promoción turística a una empresa sin concurso y en las acusaciones formuladas por las partes personadas.

Fuera de Escena S.L.

El procedimiento tiene su origen en la adjudicación de la campaña a la empresa Fuera de Escena S.L., por un importe próximo a los 250.000 euros, en el contexto de la crisis sanitaria de 2020 provocada por el covid que obligó a muchos países, entre ellos España, a decretar un confinamiento de la población, que en el caso español se prolongó durante tres meses, en el inicio de la temporada turística. Las acusaciones sostienen que la contratación pudo realizarse prescindiendo de controles administrativos esenciales y cuestionan las circunstancias en las que se produjo la adjudicación. También vinculan la propiedad de esta empresa al entorno político del presidente cuando aún era alcalde de Santa Eulària

Además de la vertiente relativa al contrato, el caso incorpora las denuncias formuladas por la funcionaria Marian Tur Díaz, personada como acusación particular, en relación con presuntas presiones sufridas durante la tramitación del expediente. En la causa también está personado el PSOE como acusación popular.

La defensa de Tur Díaz pide para el presidente un total seis años de prisión y casi 20 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, además de una indemnización de 80.000 euros, por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, coacciones y de lesiones psíquicas (otros 2,6 años). Precisamente, Vicent Marí recuerda que en la causa había otros tres investigados que el juez ha ido sacando de la causa, y "nadie recurrió esas decisiones". El presidente insiste en que el proceso es "una persecución política".

La Fiscalía de Ibiza presentó el pasado 27 de marzo su escrito de conclusiones absolutorias respecto a Marí. El Ministerio Fiscal interesó la apertura del juicio oral ante la Audiencia Provincial, pero sostenía que "de los hechos descritos no se desprende ilícito penal", que "no hay delito", que "sin delito no hay autor" y que no corresponde imponer pena. Además, el Ministerio Público mantuvo que no había quedado acreditado que Marí decidiera "de forma arbitraria, injusta y perjudicial para el erario público" la adjudicación del vídeo, y añadió que el Consell de Ibiza no reclama perjuicio alguno.

Con la remisión de la causa, será ahora la Audiencia Provincial la que asuma el procedimiento y tramite los siguientes pasos hasta el señalamiento de la vista oral. El juicio queda, por tanto, pendiente de fecha.